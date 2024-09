Shaila Dúrcal se deshace en halagos hablando de Isabel Pantoja: "La considero como mi prima"

Todo preparado para el espectáculo que Isabel Pantoja dará esta noche en Valencia, en el que contará con la colaboración de Shaila Dúrcal. Un dueto que se produce por primera vez después de años de especulaciones sobre una posible mala relación entre la tonadillera y Rocío Dúrcal. Nada más lejos de la realidad... ya que hemos hablado con Shaila y nos ha confesado que "ellas eran amigas y creo que era muy bonita la época donde podían ir por toda España de una forma muy cercana al público y eso me encanta". Después de reencontrarse con ella esta semana para ultimar esa colaboración encima del escenario, la artista nos confesaba que "verla hoy por hoy me hace mucha ilusión, porque ya no está mi mami, ya no está nuestra Juri tampoco, nos queda Raphael, que también... a todos los considero como una extensión de mi familia, siempre". Sin más tapujos, la hija de Rocío Dúrcal se deshacía en elogios hablando de Pantoja, asegurando que "me gusta mucho, la admiro mucho como artista, cómo está hoy en día triunfando con esos 50 años de carrera" y nos desvelaba cómo surgió esta colaboración: "Ella se puso en contacto conmigo, me dijo 'te he visto, gracias, que bonita', y me quiso invitar". Y es que, "al ser la pequeña, yo no conviví tanto con ella, entonces, tengo unas ganas, me emociona mucho poder estar con ella, poder recordar, que me cuente cositas de lo que pasaba en ella y mi mamá, muchas anécdotas". Tan buena relación hay entre ellas que Shaila ya la considera "como si fuera una prima, una tía, algo de la familia, de verdad" porque "al no tener a mi madre, yo creo que también me agarro mucho de esas memorias de esa época y me encanta revivirlo". Además, nos desvelaba una anécdota que vivió de pequeña "muy especial" cuando "salí de mi cuarto y me encontré a Paquirri, con esos ojos azules tan bonitos, y se me quedó grabado, fíjate, con lo pequeñita que era"... pero sin embargo "con ella no me ha tocado tanto, porque siempre andaban de gira y todo. O sea que ahora que soy más mayor, ya la voy a disfrutar mucho".

