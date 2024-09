Santander y British Council lanzan 8.000 nuevas plazas para el refuerzo del inglés en 13 países

Banco Santander ha lanzado junto a British Council la tercera edición de este año del Curso Santander English Online 2024 - British Council, que ofrece 8.000 plazas para mayores de 18 años residentes en trece países (Argentina, Alemania, Chile, Colombia, Brasil, México, EEUU, España, Portugal, Perú, Polonia, Reino Unido y Uruguay), según han informado ambas entidades. El curso permitirá a los beneficiarios fortalecer sus habilidades lingüísticas en inglés y, al mismo tiempo, mejorar sus oportunidades en el mercado laboral. El programa está diseñado para proporcionar una formación "intensiva y efectiva". La primera fase de ocho semanas será para 8.000 participantes, seguida de una segunda fase de 20 semanas para los 2.000 alumnos con mejor desempeño. Con esta nueva edición son ya 24.000 las plazas convocadas a lo largo del año para reforzar el aprendizaje en inglés profesional. Es una formación online, gratuita, no se necesita título universitario ni ser cliente del banco. Esta nueva convocatoria estará abierta hasta el 18 de noviembre en Santander Open Academy. El curso está disponible para aquellos alumnos con niveles desde A1 a C1. Durante la fase uno, los alumnos dispondrán de seis temas por nivel y material suficiente para trabajar contenidos de su interés durante 8 semanas. También podrán unirse a un máximo de cuatro seminarios online sobre temas relacionados y enfocados a mejorar gramática y pronunciación (sesiones Live25). La segunda fase será solo para los 2.000 alumnos que hayan demostrado un mejor desempeño en la fase anterior. Contarán con una formación adicional de 20 semanas. Podrán seguir practicando con el material y, además, recibirán un máximo de 18 clases online con profesor y disponibles en horarios de 24 horas, donde podrán interactuar y practicar el idioma. Recibirán ejercicios de trabajo personal y recursos extra como vídeos o prácticas. Los alumnos que terminen el programa y durante el curso podrán descargarse un certificado por haber completado la formación con éxito. "Los idiomas siguen siendo la gran puerta de entrada a un mercado no solo más global sino también más competitivo. Desde el Santander fomentamos la empleabilidad y la mejora de las competencias profesionales, y cursos como los que ofrecemos junto a British Council aportan herramientas que acortan el camino para el dominio del inglés", subraya Rafael Hernández, Global Deputy Head de Santander Universidades. Por su parte, la responsable de Educación en el British Council España, Carolina Jiménez, ha celebrado poder colaborar nuevamente con Banco Santander en esta iniciativa "que no solo impulsa la mejora del nivel de inglés, sino que también abre nuevas oportunidades laborales para miles de personas en trece países". "Nuestro objetivo es proporcionar una formación de alta calidad que contribuya al desarrollo profesional y personal de los participantes, fortaleciendo sus habilidades lingüísticas y su confianza en un mercado laboral cada vez más globalizado", ha dicho.

