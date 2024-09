Sánchez aboga por una mayor colaboración con China ante un "complejo" contexto internacional

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha abogado este lunes por una mayor colaboración con China ante un "complejo" contexto internacional, unas declaraciones que ha realizado durante su intervención en el acto de inauguración de la novena edición del Foro Fundación Consejo España-China celebrado en Pekín. "En Europa estamos inmersos, por desgracia, en el tercer año de la guerra de agresión desencadenada por Rusia contra Ucrania. En Oriente Próximo se vive una escalada de tensión y de violencia de una intensidad sin precedentes. Y mientras tanto cobran nuevas dimensiones, desafíos globales como la emergencia climática, la transformación digital o la lucha contra la desigualdad. (...) Y la mejor respuesta a este contexto complejo es más diálogo y más intercambio de ideas. España y China mantienen unos lazos sólidos", ha expresado Sánchez. En ese sentido, ha recordado que el año pasado, en el marco de su visita oficial al gigante asiático, se dio un "nuevo impulso a la cooperación" entre ambas naciones, especialmente en los sectores agroalimentario, turístico y cultural. "Incluso en aquellos asuntos en los que nuestras posiciones no coinciden plenamente, mantenemos una voluntad constructiva de diálogo. Estamos comprometidos en el desarrollo de una agenda positiva y en la búsqueda de soluciones consensuadas que beneficien a todas partes", ha añadido. El presidente español ha aseverado que la diplomacia actual "no solo es un asunto de gobiernos", sino que también debe implicar a empresas, ciudades, regiones, universidades, think tanks, fundaciones y a toda la población, de forma que se propicie un "valioso" intercambio de ideas y diálogo. De esa forma, ha apostado por la firma de más acuerdos de hermandad y colaboración entre ciudades chinas y españoles, en consonancia con la "cooperación local y regional" que "vertebra de manera singular las relaciones" entre los dos países. Sánchez también ha subrayado la "innovación en clave verde" como uno de los principales espacios de colaboración entre Pekín y Madrid, que apuestan por "una transición hacia fuentes de energía verdes", la protección de la biodiversidad y la prevención de la contaminación medioambiental como forma de abordar "una de las grandes causas de nuestro tiempo" como lo es el cambio climático, y que llevará a ambas partes a firmar una declaración conjunta y un acuerdo al respecto. Tras ello, ha destacado el acercamiento cultural tras un "hito de gran valor simbólico" como lo es la inauguración de una sede del Instituto Cervantes en la ciudad de Shanghái. Las dos naciones también cooperarán en materia de arquitectura a través de la Bienal Arquitectura Española, que se inaugurará en la Universidad de Tongji, con la que también se llevará a cabo una exposición internacional sobre arquitectura china. "Y nos acerca finalmente el turismo. Contra los pronósticos más sombríos, no sólo hemos tenido la oportunidad de ver el turismo, sino que hemos tenido la oportunidad de ver el turismo. Hemos ido recuperando los niveles previos a la pandemia de la Covid-19, insisto, mucho antes de lo que algunos vaticinaban. Es que además de consolidarse la actual tendencia del primer trimestre, a finales de este año vamos a superar esas cifras", ha afirmado Sánchez. Respecto a este sector, el presidente ha aseverado que deben seguir mejorando la conectividad aérea para fomentar el turismo de los ciudadanos de ambos países, y ha destacado la inclusión de España en la política de China de exención de visados para turistas. "En suma, se abre ante nosotros un panorama cargado de oportunidades, se trata de tener la ambición y la valencia de aprovecharlas. Les invito a hacerlo desde este foro España-China como lo que realmente es un actor decisivo que contribuye a la comprensión y al conocimiento mutuo entre los dos grandes países", ha concluido.

