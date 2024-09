Rosa Benito no asistió a la procesión de la Virgen de Regla este año: ¿motivos personales o evitar a Amador Mohedano?

Como cada año, varios miembros de la familia Mohedano han acudido con gran devoción al balcón familiar para disfrutar juntos de la procesión de la Virgen de Regla en Chipiona. Entre ellos Amador Mohedano, Rocío y David Flores Carrasco, así como Gloria Mohedano, quien muy emocionada no dudó en proclamar: "¡Viva la Virgen de Regla! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Guapa, guapa, guapa!", generando un aplauso colectivo. Sin embargo, Rosa Benito, exmujer de Amador, no estuvo presente en esta ocasión, una ausencia que ha suscitado muchas preguntas. La colaboradora de televisión ha explicado al equipo de Europa Press los motivos detrás de su ausencia, a la que suele asistir con devoción. Es por ello que ha querido aclarar que su falta se debió a compromisos laborales, pero ha asegurado que, a pesar de no haber estado físicamente presente, se sintió conectada espiritualmente. "Bueno, pero he estado con la Virgen, he estado con la Virgen, he estado con la Virgen, y ella sabe que si no he estado es porque...", señaló, dejando en claro su especial vínculo a pesar de la distancia. Junto a sus compañeras Loreto Valverde e Irma Soriano, también ha querido recordar con gran cariño a María Teresa Campos, la reconocida periodista y presentadora que falleció hace un año dejando un legado imborrable en la televisión española. Valverde destacó la humildad de la madre de Terelu Campos, afirmando: "Eso que dicen que los grandes son los más humildes, pues María Teresa era ejemplo de eso". Por su parte, Soriano añadió: "Es la verdad. Es que es compañera, amiga, y siempre, siempre está con nosotros. Ha dejado un legado muy grande, de ella hay que aprender. Creo que la gente nueva está aprendiendo, y eso es lo importante y lo que nos tenemos que quedar, que aunque se van, no se han ido". Rosa Benito también dedicó unas conmovedoras palabras a la periodista, subrayando la grandeza de su legado. "Yo creo que las personas grandes nunca se van, y ella ha sido una maestra, en todo. Y ya no como profesional, como persona era maravillosa. María Teresa era un ejemplo de eso", expresó con admiración. Finalmente, Rosa Benito quiso agradecer el apoyo que está recibiendo por parte de sus compañeras en este difícil momento. "Las compañeras que nos llevamos súper bien, estamos muy contentas. Para mí ha sido un aprendizaje, he aprendido mucho de ellas y para mí es una gratificación trabajar con dos grandes", señaló en referencia a Loreto Valverde e Irma Soriano, con quienes comparte un estrecho vínculo profesional y personal.

