Ricardo Ten: "Disfrutamos muchísimo el estado de forma en los Juegos y ha salido todo increíble"

El ciclista paralímpico español Ricardo Ten confesó este lunes que disfrutó "muchísimo el estado de forma" con el que llegó a los Juegos Paralímpicos de París, donde ha salido "todo increíble", después de conseguir tres medallas, oro en contrarreloj individual C1, plata en sprint por equipos en C1-5 Mixto y bronce en persecución C1. "Disfrutamos muchísimo el estado de forma en el que llegamos a los Juegos y la verdad es que ha salido todo increíble", declaró este lunes Ricardo Ten a su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras disputar sus octavos Juegos Paralímpicos. El corredor tiene claro que "para unos Juegos siempre vas muy bien preparado", pero que "no siempre salen bien las cosas". "En esta ocasión sí que han salido y estoy muy satisfecho por todo mi entorno, mi equipo, mi entrenador, y toda la gente que se ha alegrado de los éxitos conseguidos", afirmó. Aunque las tres medallas las ha "disfrutado muchísimo", para él, la conseguida en la contrarreloj es la que "más ilusión" le ha hecho porque la había preparado "especialmente". Además, el valenciano estuvo muy cerca de lograr un diploma paralímpico en la prueba en ruta, una carrera que sabía que iba a ser "muy dura", pero en la que estuvo peleando hasta el final por acabar entre los ocho primeros. Preguntado por la descalificación de Elena Congost en la prueba de maratón T12, cuando fue descalificada después de cruzar la meta en tercera posición por haber roto la cuerda de sujeción con su guía en los últimos metros para evitar que este se cayera al suelo, Ten se mostró crítico y lo calificó de "injusto". "Al final estás preparando durante cuatro años una prueba, y de repente, por algo tan injusto en lo que no sacas ningún tipo de ventaja, que te descalifiquen... Creo que se lo tendrían que hacer mirar un poco", criticó. Para él, "cuando alguien no saca beneficio de esa situación, el reglamento no debería aplicarse tan rigurosamente", concluyó el ganador de 11 medallas paralímpicas.

