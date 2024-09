PSOE acusa al PP de "hacer política de la mala" tras criticar que no dé asilo como presidente de Edmundo González

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha acusado al Partido Popular de "hacer política de la mala" tras las críticas de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, por no dar asilo a Edmundo González como "presidente electo" y no solicitar el arresto del mandatario venezolano, Nicolás Maduro. Preguntada en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, sobre si el Gobierno ha mantenido conversaciones con Venezuela para el traslado del opositor, Alegría se ha remitido a las declaraciones del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y ha afirmado que no ha habido "ninguna negociación ni contrapartida". Tras ello, ha acusado al PP de "hacer política de la mala" con este asunto. "Aquí no ha habido ni negociación, ni contrapartida, y tiene que quedar esto absolutamente claro porque veo, por parte especialmente del Partido Popular, también querer hacer política de la mala con esta cuestión", ha expresado la también portavoz del Ejecutivo, cargando contra los de Feijóo por sembrar dudas de la actuación del Gobierno. Alegría ha explicado que esta solicitud de asilo responde a una "solicitud personal" por parte de Edmundo González, y ha alabado la determinación de Exteriores por haber sido capaz de dar "una respuesta positiva" a esa "demanda personal" del candidato a la Presidencia de Venezuela. Cuestionada sobre la posición del PSOE en la votación que tendrá lugar el martes en el Congreso para reconocer a González como presidente venezolano, la ministra ha eludido la respuesta y se ha limitado a recordar que España se mantiene en la misma posición que el resto de países de la Unión Europea.

Compartir nota: Guardar Nuevo