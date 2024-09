(Previa) España pelea por un billete a Málaga bajo el liderazgo de Carlos Alcaraz

La selección española de tenis, liderada por Carlos Alcaraz, buscará sacar en la Fase de Grupos de la Copa Davis que se disputa desde este martes y hasta el domingo con 16 aspirantes repartidos en cuatro sedes --Bolonia, Valencia, Zhuhai (China) y Mánchester--, su billete a Málaga, donde tendrán lugar las Finales del considerado torneo de tenis por equipos más prestigioso del mundo. España buscará a partir de este miércoles superar la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis, una misión para la que tendrá como rivales a Chequia, Francia y Australia y para la que estará liderada por Alcaraz, quizá con demasiada carga de partidos a estas alturas de año olímpico, pero con el factor del público a favor que le dará un plus en La Fuente de San Luis de Valencia. España inicia un nuevo asalto a la 'Ensaladera' --tiene seis en su palmarés-- y lo hace, como en los últimos años, con el calor de su público. Valencia ha dado el relevo a Madrid y La Fonteta se llenará para darle un plus en su intento de meterse entre los ocho que disputarán la fase final en Málaga a finales de noviembre, algo que no logró el año pasado, con el 'estocada' final del serbio Novak Djokovic en un torneo en el que no participó Alcaraz. En esta ocasión, el murciano, que llega tras levantar este año Wimbledon y Roland Garros, colgarse la plata en París y caer prematuramente en el US Open, sí será el líder de un equipo que completan Pedro Martínez, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers. Un grupo competitivo que deberá batir a unos rivales, a priori, más complicados que los del año pasado. El estado físico y mental de Alcaraz es una incógnita después de caer eliminado en la segunda ronda en Nueva York en "el peor partido" de su carrera, además de la saturación de partidos --49 en lo que va de año--, por lo que también para él será un buen examen. Todos ellos estarán guiados por el capitán, David Ferrer, que espera desquitarse de la 'espina' de su debut, en el que acusó las bajas del murciano, Rafa Nadal y Pablo Carreño. El primer paso será este miércoles ante la República Checa --desde las 16.00 horas--, lejos de su mejor nivel con los míticos Tomas Berdych y Radek Stepanek. Siempre peligrosa en este tipo de superficie, la tricampeona de la Davis apela a los jóvenes Jiri Lehecka, 37 en el ranking, y Tomas Machac, que ha completado un gran año, llegando a tercera ronda en Australia, ganando a Novak Djokovic en Ginebra y flamante campeón olímpico en dobles mixtos en Paris 2024 junto a Katerina Siniakova. El viernes --desde las 16.00--, España se verá las caras con Francia, diez veces campeón del torneo y quizá el rival más asequible, con un equipo formado por Ugo Humbert, Arthur Fils y Arthur Rinderknech para los individuales, y con los veteranos Pierre-Hugues Herbert y Édouard Roger-Vasselin en dobles. No estará Adrian Mannarino, la gran figura del tenis galo en 2023, ni el curtido Gael Monfils. Y el cierre de la fase de grupos para la 'Armada' será el domingo --desde las 11.00-- ante Australia, finalista de la Davis el año pasado. Alex de Miñaur, número uno de los oceánicos, será baja y reemplazado por Thanassi Kokkonakis, número 78 del mundo y opción también para el dobles. El sólido Jordan Thompson, semifinalista en Queen's hace solo tres meses y finalista de dobles en Wimbledon junto a Max Purcell, será la baza principal para repetir entre los ocho mejores equipos del mundo. Siempre con el debate en el aire sobre si su formato actual es el adecuado o debe recuperar su esencia clásica, comienza una nueva batalla por alzar la 'Ensaladera' apenas dos días después de la conclusión del US Open, conquistado por un Jannik Sinner que no estará en esta fase de grupos con Italia, la vigente campeona de la Davis. Ni el número uno, ni Lorenzo Mussetti, ni Lorenzo Sonego estarán en el Grupo A, encuadrados los transalpinos con Brasil, Países Bajos y Bélgica, con sede en Bolonia. En la ciudad china de Zhuhai, dentro del Grupo C, Nicolás Jarry, finalista en Roma, será la gran opción para Chile en su gran reto de alcanzar la fase final ante Eslovaquia, Alemania y Estados Unidos. Los germanos, que no levantan el trofeo desde 1993, viajan sin Alexander Zverev, mientras que los norteamericanos buscan el billete a la lucha por su Copa Davis número 33, aunque sin jugadores determinantes como Taylor Fritz, Ben Shelton, Tommy Paul o Frances Tiafoe. Finalmente, Mánchester acoge al Grupo D con Gran Bretaña, Canadá, Finlandia y Argentina. Jack Draper, semifinalista en el US Open será el líder de un equipo británico con la baja de Cameron Norrie. Felix Auger-Aliassime es la gran esperanza canadiense tras su título en 2022, con Denis Shapovalov como escudero. Mientras, los finlandeses pierden opciones sin Emil Ruusuvuori y los argentinos apelan a su carácter con jugadores como Sebastián Báez, Francisco Cerundolo y Martín Etcheverry.

