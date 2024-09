(Previa) España busca en Hungría el billete a la Eurocopa 2025

La selección española sub-21 se mide este martes a Hungría (17.45 horas) en el estadio Szent Gellert Forum de Szeged, en la octava jornada de la fase de clasificación de la Eurocopa Sub-21 2025 que se disputará en Eslovaquia, en un partido en el que los de Santi Denia podrían asegurar su presencia de manera matemática en el torneo continental del próximo año. España puede cumplir con sus deberes en la fase de clasificación para la Eurocopa de Eslovaquia. Para lograrlo, lo primero que debe hacer 'la Rojita' es vencer en su encuentro a Hungría. Una empresa que ya logró en el encuentro de ida disputado en el Nuevo Colombino de Huelva, donde los goles de Carlos Martín y Pablo Torre dieron la victoria (2-0) a España. Además, el historial de resultado ante los húngaros en la categoría es inmejorable, con tres victorias en tres partidos para los españoles. La otra parte de la ecuación para que España se convierta en la primera selección en lograr su billete para el torneo de Eslovaquia es que la selección belga no consiga el triunfo ante Kazajistán. Un encuentro que estará en su tramo final cuando eche a rodar el balón sobre el césped húngaro, así que los de Santi Denia sabrán si lograr de menera matemática el pase está o no en su mano. En cuanto a lo deportivo, España llega al encuentro después de sacar adelante el complicado envite ante Escocia en Edimburgo. Ahí, los de Santi Denia demostraron carácter para imponerse por 1-2 en uno de los partidos clasificatorios que le quedaban. Los goles de Dean Huijsen y Joseph Mateo fueron suficientes para dar un golpe sobre la mesa en la tabla clasificatoria. Un partido en el que España también supo reponerse a la ausencia de jugadores importantes como Fermín López y Pablo Barrios, lesionados en los días previos al partido. En cuanto a la alineación, se espera que Santi Denia introduzca cambios en el once titular de cara a dar oxígeno al equipo y repartir esfuerzos en un inicio del curso cargado de partidos. Por ello, podrían ser de la partida Gabri Veiga y Javi Guerra en el centro del campo en detrimento de Pablo Torre y Nico. Además, Mosquera en el eje de la zaga, Joseph Mateo en la delantera, y Moro en el extremo, tienen posibilidades de entrar en la alineación.

