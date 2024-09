Planas confía en una solución ante los roces comerciales con China que afectan al porcino y lácteos europeos

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, confía en que se alcance un acuerdo y una solución tras los roces comerciales de la Unión Europea (UE) con China, que ha lanzado una investigación 'antidumping' sobre las importaciones europeas de carne de cerdo y subproductos porcinos relevantes, así como sobre los lácteos, en represalia por los aranceles de la UE a su coche eléctrico. "Espero y deseo, sinceramente, que la cosa no vaya a más y se llegue a una posible solución. Creo que está claro que en el comercio internacional nos beneficiamos todos y, evidentemente, nos beneficiamos unos y otros, y unos sectores y otros", ha recordado Planas en una entrevista a Europa Press. Una situación internacional que "preocupa" al titular de Agricultura español, quien lamenta que se utilicen "los productos agroalimentarios como medida de retorsión en los conflictos comerciales". "No somos el origen del conflicto, en su momento se discutió en la Organización Mundial de Comercio (OMC) todo lo relativo a las ayudas agrícolas y tenemos un marco perfectamente establecido a nivel internacional", ha recalcado. SITUACIÓN "INJUSTA Y PROFUNDAMENTE PERJUDICIAL" De esta forma, como ya ocurriera en el pasado con el conflicto entre Boeing y Airbus, las ayudas para la construcción de aviones, Planas califica de "injusto y profundamente perjudicial" tanto para los ciudadanos como para los productores que se hable o siquiera se contemple la posibilidad de imponer aranceles. En esta línea, Planas ha lanzado un mensaje de "calma y serenidad" a los sectores afectados, recordando que tanto el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa como su Departamento, están "perfectamente coordinados" con la Comisión Europea para defender los intereses del sector español y buscar una solución que evite la imposición de aranceles al sector ganadero, que "no lo merece". "Espero y deseo que no se produzcan", ha zanjado. "Estamos en un contexto particular, pero la tarea del Gobierno de España es buscar soluciones y buscar una salida que sea beneficiosa para todos y, evidentemente, también para el sector", ha indicado ante la llegada este pasado domingo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a China. Planas, que recientemente también viajó a China y visitó la Feria Internacional de la Industria Alimentaria (SIAL) en Shangai, una de las principales ferias agroalimentarias del continente asiático, ha recordado que hay un "gran interés" en mantener unas "buenas relaciones comerciales con China", con el objetivo de mantener los actuales niveles e incrementarlos en el futuro. China se ha convertido en un mercado estratégico para los alimentos de España por sus grandes posibilidades comerciales y su gran potencial de crecimiento. Así, en 2023 se exportaron a China productos agroalimentarios por valor de 1.881,54 millones de euros, con un saldo comercial positivo para España de 500,42 millones de euros, lo que supone un alza del 19,4% respecto a 2022.

