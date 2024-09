Palestina pide que los ataques de Israel a su sistema educativo no queden impunes

Doha, 9 sep (EFE).- La ministra de Estado de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Varsen Aghabekian, denunció este lunes la "destrucción sistemática" que Israel ha hecho de la infraestructura social, cultural y educativa de Palestina, donde "más de diez mil niños y niñas han sido masacrados", y pidió a la comunidad internacional que esos ataques no queden impunes.

Aghabekian se expresó así durante su participación en la conmemoración en Doha del Día Internacional de las Naciones Unidas para la Protección de la Educación contra Ataques, que se desarrolla bajo el lema 'La educación en peligro: El costo humano de la guerra'.

La ministra palestina, que participó en un panel junto a otras 10 ministras y primeras damas de países de África, Asia, Europa y América Latina, pidió a la comunidad internacional mantener con palabras y hechos "sus obligaciones morales, legales y políticas" ante este ataque "deliberado" contra el sistema educativo de su país.

"No se puede dejar que escapen con impunidad, tienen que ser juzgados ante los tribunales internacionales por estos crímenes", dijo en referencia a las autoridades israelíes.

En el evento se hizo especial hincapié en la situación en la Franja de Gaza, dónde más del 80 % de los centros educativos han sido destruidos por Israel y donde más de 600.000 niñas y niños llevan casi 11 meses sin escuela, según datos de la ONU.

Más dura fue la jequesa Moza bint Nazer, presidenta de la ONG Education Above All (Educación por encima de todo, EAA), quien organizó esta reunión y se refirió a la actuación israelí en Gaza como "escolaricidio".

En ese sentido, expresó su rabia hacia quienes critican las violaciones a los derechos humanos por un lado pero luego "se callan ante otras violaciones".

Bint Nazer, madre del actual monarca catarí Tamim bin Al Thani, lamentó la existencia de "una comunidad internacional que dice ser civilizada", pero que ante la situación en Gaza "ha revelado su hipocresía".

"Me enfada que haya líderes de países que proclaman su horror sobre una guerra, pero permanecen callados sobre otra. Me enfada que haya líderes que pontifican sobre los derechos humanos y los mandatos de la ley internacional y no dicen nada sobre el genocidio que tiene lugar en Gaza", subrayó.

"El costo humano de la guerra en Gaza es inaceptable para cualquiera con conciencia, moral o principios humanitarios", resumió la jequesa. EFE

