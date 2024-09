Pablo Urdangarin cuenta con el apoyo de su familia en su último partido

Pablo Urdangarin jugaba este sábado, 7 de septiembre, un partido con el Fraikin Granollers contra el IFK Kristianstad y contó con la presencia de algunos familiares en las gradas. Demostrando una unión máxima, la Infanta Cristina se volvió a dejar ver con la familia de Johanna Zott. Y no solo estuvo presente su madre, también su hermano Miguel, con el que tiene una buenísima relación y quien apareció ante las cámaras con su pareja, Olympia Beracasa, con la que tuvo muestras de cariño durante el partido. Demostrando que las dos familias están unidas, la Infanta Cristina y Alexia de Grecia estuvieron pendientes en todo momento de Pablo y de los demás jugadores... y cuando tocaba animar al Fraikin Granollers, lo hacían todos a una. Tras el partido, Pablo se acercó a las gradas para saludar a toda la familia y protagonizó momentos muy cariñosos con cada uno de ellos. Abrazos con su novia, besos con su madre y Alexia de Grecia... pero también con su hermano, con el que parece estar muy unido. No cabe duda de que tanto Johanna y Olympia han encajado a la perfección con la Infanta Cristina, ya que aunque no es la primera vez que comparten el mismo espacio con ella, si es de las pocas que lo hacen públicamente y con una naturalidad que refleja la buena sintonía que hay entre ellas.

Compartir nota: Guardar Nuevo