Novedades en Apple: nueva línea de iPhone y Apple Intelligence

(Bloomberg) -- Hoy se realiza el evento más importante del año de Apple Inc., cuando la compañía presentará sus últimos iPhones y preparará el terreno para una nueva plataforma de inteligencia artificial.

El evento arrancará en la sede de Apple en Cupertino, California, el 9 de septiembre a las 10 de la mañana, hora local. Apple no suele celebrar este evento un lunes, pero la antelación permite a la compañía adelantarse a un martes repleto de acontecimientos: el debate presidencial en Estados Unidos y está previsto que la Comisión Europea anuncie una decisión sobre si Apple tiene que pagar US$14.000 millones de dólares en impuestos derivados de un antiguo acuerdo con Irlanda.

El anuncio de producto más significativo será el de la línea del iPhone 16, pero la compañía también prepara importantes actualizaciones tanto del Apple Watch como de los AirPods. Apple Intelligence —un nuevo conjunto de herramientas de IA que incluye un asistente digital Siri actualizado— también ocupará un lugar destacado. El lema del evento, “It’s Glowtime”, es una referencia a la nueva interfaz de Siri.

Hay mucho en juego para Apple, que busca demostrar tanto a los consumidores como a Wall Street que ahora es un actor importante en la inteligencia artificial generativa. Pero la tecnología de IA de la compañía sigue siendo un trabajo en curso. Apple Intelligence se ha enfrentado a numerosos retrasos, y muchas funciones clave no llegarán hasta el año que viene. Por ahora, la tecnología se centra en resumir mensajes y notificaciones, en lugar de igualar la deslumbrante interactividad de los sistemas rivales.

Aun así, las actualizaciones del lunes insuflarán nueva vida a unos productos que se sitúan en el centro de la gama de dispositivos de Apple y generan aproximadamente el 60% de los ingresos anuales de la compañía. También impulsan el gasto de los consumidores en servicios, una fuente de ventas cada vez más vital. A las finanzas de Apple les vendría bien el impulso. La empresa acaba de empezar a salir de su caída de ventas más prolongada en décadas.

