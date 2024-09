Netanyahu dice "escuchar" a las familias de los rehenes tras filtrarse una tensa conversación con un padre

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este lunes que "escucha" a los familiares de los rehenes secuestrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) después de que se haya filtrado a la prensa una tensa conversación con un padre de un secuestrado muerto en la Franja de Gaza. "Mi esposa y yo asistimos a reuniones desgarradoras que simplemente nos destrozan el corazón", ha subrayado Netanyahu, agregando que "escucha" a las familias sin juzgar y que hará "todo lo posible para devolver a los rehenes" a casa. Sus palabras se producen después de que se haya difundido una grabación en los medios israelíes sobre una reunión entre el primer ministro y el rabino ortodoxo Elhanan Danino, padre de Uri Danino, un rehén muerto bajo cautiverio en la Franja de Gaza. En la conversación, el rabino acusa a Netanyahu de "haber equipado" a Hamás "com túneles y dólares". "Todo sucedió mientras estabas en el cargo. Mi hijo fue asesinado en un túnel que tú construiste bajo tu mando", señala. Danino también critica al primer ministro por estar más preocupado por su supervivencia política que por el futuro del país. "Deja de preocuparte por ganar escaños, por las encuestas. Basta", asegura, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. El tenso intercambio se produjo cuando Netanyahu llamó a la familia de Uri Danino, cuyo cuerpo fue devuelto a Israel después de que las fuerzas israelíes lo encontraran en un túnel de Rafá junto con los restos de otros cinco rehenes, entre ellos un ciudadano de nacionalidad israelí-estadounidense. Uri Danino, de 25 años, fue secuestrado el 7 de octubre por las milicias palestinas durante la celebración del festival de música electrónica Supernova. En un primer momento huyó del lugar, si bien después regresó para ayudar a escapar a varios asistentes.

