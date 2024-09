Moreno lamenta que González tenga que "buscar asilo" en España porque el "régimen dictatorial" de Maduro le "persigue"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha dicho este lunes que no puede estar "satisfecho" por el hecho de que el candidato opositor al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, Edmundo González, se haya tenido que ir de su país y "buscar asilo político" en España porque "se le persigue" por parte del "régimen claramente dictatorial" que hay en dicho país latinoamericano. Así se ha pronunciado Juanma Moreno en una atención a medios durante el acto de inauguración de la nueva sede judicial de Lucena (Córdoba), y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre el asilo que ha concedido España al referido candidato opositor venezolano. El jefe del Ejecutivo andaluz y líder del PP-A ha señalado que no está "satisfecho" cuando, "en un país, un candidato a la presidencia se tiene que ir y buscar asilo político a otro país porque se le persigue y se pone incluso en peligro su integridad física y su vida" en el Estado del que procede. Moreno ha apostillado, no obstante, que "es verdad" que dicha concesión de asilo en España para Edmundo González "es una salida", y ha valorado que el candidato opositor "ha podido salir de un país donde hay un régimen claramente dictatorial y donde ha habido un fraude democrático". Dicho esto, el presidente de la Junta ha subrayado que, en las últimas horas, el Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior, Josep Borrell, "ha dicho que la UE no va a reconocer al nuevo Gobierno de Maduro". "Espero, deseo y quiero confiar" en "que el Gobierno de España haga exactamente lo mismo y no reconozca al Gobierno de Maduro, que evidentemente está inmerso desde hace ya muchos años en un déficit democrático y en una persecución de sus opositores que no puede ser reconocida ni garantizada desde un sistema democrático como es el nuestro", ha añadido el presidente de la Junta de Andalucía para finalizar.

