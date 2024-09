Marta Hazas, protagonista de 'Hotel Bitcoin': "Es peligrosa esta nueva mentalidad de que la meritocracia no existe"

El próximo viernes 13 de septiembre llega a los cines 'Hotel Bitcoin', una comedia dirigida por Manuel Sanabria y Carlos Villaverde que arranca con una rocambolesca premisa: cuatro humildes amigos se topan en un viejo ordenador con 4.000 bitcoins por valor de más de 100 millones de euros. Este golpe de suerte cambia completamente la perspectiva de los protagonistas sobre el dinero, el esfuerzo y el éxito. "Es peligrosa esta nueva mentalidad de que la meritocracia no existe", señala en este sentido Marta Hazas, una de las integrantes del reparto coral del filme que completan Alejo Sauras, Pablo Chiapella, Mauricio Ochmann, Canco Rodríguez, Vanesa Romero y Leonor Lavado. "Esa es una información que quieren que nos llegue para tenerte muchísimo más alienado y que no pienses, que no intentes aprender más y que estemos todos enganchados a nuestros móviles", insiste la actriz una entrevista concedida a Europa Press en la que explica por qué cree profundamente en la meritocracia. "Lo creo firmemente porque me ha funcionado en la vida, no por un ideal. Pero es verdad que también confío en la suerte, que puedes trabajar mucho y a lo mejor no llegar a las expectativas que tenías", reflexiona. Según Lavado, la fortuna "muchas veces es una actitud" y confía en que "el esfuerzo siempre tiene su recompensa". "Tenemos una sociedad en la que los méritos están reconocidos en muchos trabajos", señala Villaverde, cuyo compañero de dirección apunta que "hace falta que insistas y que no desistas" para conseguir lo que uno se propone. A pesar de que el equipo de 'Hotel Bitcoin' crea que el trabajo tiene su recompensa, para Rodríguez, el trabajo duro no siempre va acompañado de prosperidad económica y la manera "tradicional" de hacerse rico es la herencia y que conoce más gente que haya amasado su fortuna con el dinero familiar "que porque en su vida ha generado ese riqueza". Además, el intérprete señala que "muchas veces eres rico por títulos o por apellido". "O por lotería", apostilla Sauras. Lavado utiliza un dicho popular para reflexionar sobre este asunto: "'Me pueden gustar más los nuevos ricos que los ricos de siempre', porque a lo mejor el rico de siempre tenía un abuelo que se esforzó y a ti te ha llegado ese dinero". https://www.youtube.com/watch?v=mgtjYmiTdxo Los directores explican que, aunque parezca muy loca, la premisa de la cinta "está basada en un hecho real que te puede pasar" ya que "hay millones de bitcoins perdidos por el mundo". Sauras, que ya teniá conocimientos sobre el fenómeno hasta el punto que llegó a asesorar a Sanabria y Villaverde en distintas cuestiones sobre el mundo del criptomercado, reflexiona también acerca de la disputa que mantienen estas monedas virtuales con los organismos reguladores: "No es el bitcoin el que elude los controles del estado, son las empresas que los gestionan. Y a día de hoy las mayoría de empresas que los gestionan están ya reguladas por el Estado... y las que no, lo estarán pronto. Si algo tengo claro en este mundo es que nada va a escapar al control del Estado". "Todo lo que sea alternativo a los poderes habituales del mundo me parece maravilloso. Aunque no me gusta porque al final los países y los poderes de toda la vida han utilizado esa tecnología para controlarnos más aún a través del euro digital o el dólar digital", apunta Sauras. "Hecha la ley y hecha la trampa, pero ahora que ya está hecha la trampa, volverán a hacer leyes. Si algo permite ganar mucho dinero, enseguida los gobiernos se meterán. No va a quedar así", concluye Hazas.

