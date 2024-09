Lunes, 9 de septiembre de 2024 (22:00 GMT)

VENEZUELA CRISIS

La ONU dice que la salida de Edmundo González "claramente no es el fin de la crisis"

Naciones Unidas (EFE).- La salida del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia el pasado fin de semana y su llegada a España como exiliado "claramente no es el fin de la crisis" en Venezuela, según dijo este lunes el portavoz de la secretaría general de la ONU, Stéphane Dujarric. De hecho, la ONU sigue estando "muy preocupada por la situación en Venezuela" tras la crisis desatada por las polémicas elecciones del pasado 28 de julio, y reclama a las autoridades "protección total de los derechos humanos", dijo Dujarric en su rueda de prensa diaria.

VENEZUELA CRISIS

Edmundo González dice que abandonó Venezuela para evitar "dolor y sufrimiento" a su país

Madrid (EFE).- El candidato de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, manifestó este lunes que la decisión de abandonar su país y exiliarse en España la tomó porque el destino de los venezolanos "no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento".En un comunicado difundido a través de su perfil de la red X, González Urrutia expresó que su salida de Venezuela debe tomarse como "un gesto que tiende la mano a todos" y que "como tal sea correspondido"."Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela", dijo el opositor venezolano.

DERECHOS HUMANOS

Venezuela y Nicaragua criticadas en la ONU por ataques a libertad de expresión y reunión

Ginebra (EFE).- Venezuela y Nicaragua, entre otros países, fueron criticados este lunes por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, por sus acciones para amordazar la libertad de expresión y restringir el derecho a la reunión y asociación. "Estas libertades son vitales para un debate crítico, para sacar lo mejor de las sociedades y encontrar soluciones a los problemas más importantes", recalcó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas al inaugurar el 57º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

CRISIS MIGRATORIA PANAMÁ

Más de 244.000 migrantes cruzaron el Darién en lo que va de año, un 31 % menos que en 2023

Ciudad de Panamá (EFE).- Al menos 244.243 migrantes han cruzado la peligrosa selva del Darién, la frontera común entre Panamá y Colombia, en lo que va de 2024, una disminución de 110.056 transeúntes en comparación con el mismo lapso del año pasado, lo que supone una caída del 31 %, según cifras difundidas este lunes por el Gobierno panameño. El Servicio Nacional de Migración de Panamá señaló, en una publicación en X junto con una infografía, que hasta este lunes han transitado por esa jungla 244.243 migrantes mientras que hasta esa fecha en 2023 fueron 354.299 migrantes, una "variación" de -31 %. La información de migración destaca que la "mayoría de los migrantes son originarios de Venezuela, Ecuador, Colombia y China", sin precisar cifras.

PANAMÁ PARAÍSOS FISCALES

Mulino anuncia que no dará "contratos" a países que incluyan a Panamá en listas grises

Ciudad de Panamá (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, advirtió este lunes que tomará medidas contra los países que incluyan a la nación centroamericana en listas "discriminatorias" de paraísos fiscales, como no darles contratos públicos ni "licitaciones importantes": "No tendrán derecho a nada en Panamá, dijo Mulino durante la ceremonia de inauguración para los nuevos funcionarios del servicio exterior panameño, según un comunicado oficial.

EEUU ELECCIONES

Trump y Harris ultiman su primer cara a cara, una confrontación inédita que podría ser la única

Washington (EFE).- La vicepresidenta estadounidense y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, y su rival republicano, el expresidente Donald Trump (2017-2021), ultiman este lunes la preparación del debate electoral del martes, que será para ambos su primer cara a cara personal y político.Y es que cuando la demócrata y el republicano entren en el plató de televisión del National Constitution Center de Filadelfia será la primera vez que se encuentren en persona y se dirijan el uno al otro.Poco se sabe de cómo está preparando el debate Trump. Asesores del expresidente contaron a CBS News que, acostumbrado a los preparativos informales, ha estado revisando posiciones políticas con su equipo.

ISRAEL PALESTINA

Israel redobla su presión sobre el norte de Gaza y ordena nuevas evacuaciones

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí redobló este lunes su presión sobre el norte de la Franja de Gaza, donde hoy ordenó nuevas evacuaciones de civiles y donde dos hospitales están en riesgo de dejar de funcionar por la falta de combustible. El personal de los hospitales Indonesio y Kamal Adwan, en el devastado norte de la Franja, alertaron este lunes de que no podrán seguir funcionando a partir del miércoles debido a la falta de combustible para mantener funcionando los generadores de electricidad.

UCRANIA GUERRA

Zelenski lo fía todo a la presión internacional para poner fin a la guerra este otoño

Kiev (EFE).- Consciente de la falta de buenas perspectivas en el frente, y ante el riesgo de que decaiga la ayuda militar de algunos aliados clave, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, trabaja en una hoja de ruta unilateral que aspira a poner fin a la guerra este mismo otoño y lo fía todo a la presión internacional sobre Rusia para lograr la paz en términos aceptables para Kiev. A través de pequeñas píldoras de información que periodistas y analistas tratan de encajar como si se tratara de un puzle, el presidente ucraniano ha ido dando detalles de una agenda que por ahora tiene su elemento más sólido en el llamado ‘plan para la victoria’ que Zelenski ha empezado a compartir con su socio clave.

UE MERCOSUR

La UE dice que aún no está lista para concluir el acuerdo de asociación con Mercosur

Bruselas (EFE).- La Comisión Europea (CE) afirmó este lunes que aún no está preparada para cerrar la negociación del anexo que complete el acuerdo de asociación con el Mercosur, en cuyos detalles técnicos sigue trabajando, pese a que el bloque suramericano asegura que ya está dispuesto. “Actualmente, la Comisión considera que aún no estamos preparados para concluir las negociaciones”, indicó a EFE el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, preguntado por la posibilidad de cerrar el acuerdo durante la cumbre del G20 que tendrá lugar en noviembre en Río de Janeiro. Según dijo, prosiguen las discusiones técnicas sobre el acuerdo, y la última de esas reuniones tuvo lugar en Brasilia del 5 al 6 de septiembre.

PAPA TIMOR ORIENTAL

El papa llama desde Timor Oriental a la "responsabilidad" para prevenir abusos a menores

Dili (EFE).- El papa Francisco recordó este lunes a los "tantos niños y adolescentes heridos en su dignidad" y pidió "actuar con responsabilidad para prevenir todo tipo de abuso", en su discurso ante las autoridades de Timor Oriental, donde hace unos años se conocieron los abusos a menores por parte del obispo y premio nobel de la paz en 1996 Carlos Ximenez Belo. Su primer acto fue la reunión con el presidente Jose Ramos-Horta y el discurso a las autoridades en el palacio presidencial, en el que, aunque sin citar a la Iglesia católica, aludió a las víctimas de abusos y añadió: "Este fenómeno está aflorando en todo el mundo y todos estamos llamados a actuar con responsabilidad para prevenir todo tipo de abuso y garantizar un crecimiento sereno a los jóvenes".

ESPAÑA CHINA

España y China apuntan al intercambio turístico y educativo para fortalecer sus relaciones

Pekín (EFE).- La cooperación turística y educativa entre España y China se presentó como un eje clave para el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales durante la segunda sesión del IX Foro España-China, celebrado este lunes en el Hotel Beijing de la capital china. Bajo el lema ‘Promover los intercambios humanísticos y culturales, creando juntos un futuro prometedor de gran conexión entre los pueblos’, los ponentes destacaron la importancia del turismo y la educación como motores de este acercamiento.

VIETNAM TIFÓN

Ascienden a 46 los muertos y a 22 los desaparecidos por el tifón Yagi en Vietnam

Bangkok (EFE).- Las autoridades de Vietnam elevaron este lunes a 46 los fallecidos y a 22 los desaparecidos debido a las lluvias, inundaciones y corrimientos de tierra por el tifón Yagi desde el sábado, que ha bajado su intensidad pero continúa causando estragos en el norte del país, donde este lunes se desplomó un puente. La televisión gubernamental de Vietnam (VTV) indicó que la mayoría fueron víctimas de deslizamientos e inundaciones y que casi todas las muertes ocurrieron en provincias del noreste del país (entre ellas Cao Bang y Lao Cai), con solo un fallecido en Hanói.EFE

int-gad/lnm