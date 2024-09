Lunes, 9 de septiembre de 2024 (18:00 GMT)

VENEZUELA CRISIS

Edmundo González dice que abandonó Venezuela para evitar "dolor y sufrimiento" a su país

Madrid (EFE).- El candidato de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, manifestó este lunes que la decisión de abandonar su país y exiliarse en España la tomó porque el destino de los venezolanos "no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento".En un comunicado difundido a través de su perfil de la red X, González Urrutia expresó que su salida de Venezuela debe tomarse como "un gesto que tiende la mano a todos" y que "como tal sea correspondido"."Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela", dijo el opositor venezolano.

VENEZUELA CRISIS

España asegura que no hubo negociación ni contrapartidas a la salida de Edmundo González

Madrid (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró este lunes que el Gobierno de España no aceptó "ninguna exigencia ni ha habido ninguna negociación" con Venezuela para facilitar la salida de Edmundo González Urrutia: "Con Edmundo en Caracas o en Madrid no vamos a reconocer la supuesta victoria" de Nicolás Maduro. Albares, en sendas entrevistas en la radio española Onda Cero y en la televisión privada Telecinco, insistió en que no ha habido ninguna contrapartida con el Ejecutivo de Nicolás Maduro, solo "contactos operativos" para que González pudiera salir de Venezuela y retó a quien afirma que ha habido negociaciones a que lo diga abiertamente.ESPAÑA CHINA

ISRAEL PALESTINA

Israel redobla su presión sobre el norte de Gaza y ordena nuevas evacuaciones

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí redobló este lunes su presión sobre el norte de la Franja de Gaza, donde hoy ordenó nuevas evacuaciones de civiles y donde dos hospitales están en riesgo de dejar de funcionar por la falta de combustible. El personal de los hospitales Indonesio y Kamal Adwan, en el devastado norte de la Franja, alertaron este lunes de que no podrán seguir funcionando a partir del miércoles debido a la falta de combustible para mantener funcionando los generadores de electricidad.

UCRANIA GUERRA

Zelenski lo fía todo a la presión internacional para poner fin a la guerra este otoño

Kiev (EFE).- Consciente de la falta de buenas perspectivas en el frente, y ante el riesgo de que decaiga la ayuda militar de algunos aliados clave, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, trabaja en una hoja de ruta unilateral que aspira a poner fin a la guerra este mismo otoño y lo fía todo a la presión internacional sobre Rusia para lograr la paz en términos aceptables para Kiev. A través de pequeñas píldoras de información que periodistas y analistas tratan de encajar como si se tratara de un puzle, el presidente ucraniano ha ido dando detalles de una agenda que por ahora tiene su elemento más sólido en el llamado ‘plan para la victoria’ que Zelenski ha empezado a compartir con su socio clave.

UE MERCOSUR

La UE dice que aún no está lista para concluir el acuerdo de asociación con Mercosur

Bruselas (EFE).- La Comisión Europea (CE) afirmó este lunes que aún no está preparada para cerrar la negociación del anexo que complete el acuerdo de asociación con el Mercosur, en cuyos detalles técnicos sigue trabajando, pese a que el bloque suramericano asegura que ya está dispuesto. “Actualmente, la Comisión considera que aún no estamos preparados para concluir las negociaciones”, indicó a EFE el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, preguntado por la posibilidad de cerrar el acuerdo durante la cumbre del G20 que tendrá lugar en noviembre en Río de Janeiro. Según dijo, prosiguen las discusiones técnicas sobre el acuerdo, y la última de esas reuniones tuvo lugar en Brasilia del 5 al 6 de septiembre.

DERECHOS HUMANOS

Venezuela y Nicaragua criticadas en la ONU por ataques a libertad de expresión y reunión

Ginebra (EFE).- Venezuela y Nicaragua, entre otros países, fueron criticados este lunes por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, por sus acciones para amordazar la libertad de expresión y restringir el derecho a la reunión y asociación. "Estas libertades son vitales para un debate crítico, para sacar lo mejor de las sociedades y encontrar soluciones a los problemas más importantes", recalcó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas al inaugurar el 57º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

CRISIS MIGRATORIA PANAMÁ

Más de 244.000 migrantes cruzaron el Darién en lo que va de año, un 31 % menos que en 2023

Ciudad de Panamá (EFE).- Al menos 244.243 migrantes han cruzado la peligrosa selva del Darién, la frontera común entre Panamá y Colombia, en lo que va de 2024, una disminución de 110.056 transeúntes en comparación con el mismo lapso del año pasado, lo que supone una caída del 31 %, según cifras difundidas este lunes por el Gobierno panameño. El Servicio Nacional de Migración de Panamá señaló, en una publicación en X junto con una infografía, que hasta este lunes han transitado por esa jungla 244.243 migrantes mientras que hasta esa fecha en 2023 fueron 354.299 migrantes, una "variación" de -31 %. La información de migración destaca que la "mayoría de los migrantes son originarios de Venezuela, Ecuador, Colombia y China", sin precisar cifras.

UE COMPETITIVIDAD

Innovación, inversiones, descarbonización y seguridad: las claves del informe Draghi

Bruselas (EFE).- El exprimer ministro italiano Mario Draghi presentó este lunes un informe sobre el futuro de la competitividad europea en el que urge a acometer un "cambio radical" en la Unión Europea (UE) para impulsar su crecimiento y seguir plantando cara a Estados Unidos y China en un entorno internacional más competitivo e inestable. Europa se queda atrás Las recomendaciones de Draghi, elaboradas a petición de la Comisión Europea, llegan en un momento de creciente preocupación en la UE por la pérdida de terreno frente a China y, sobre todo, con Estados Unidos, con quien la brecha del producto interior bruto (PIB) se ha duplicado en los últimos veinte años.

ALEMANIA MIGRACIÓN

Alemania introduce controles en todas sus fronteras a partir del 16 de septiembre

Berlín (EFE).- El Gobierno alemán anunció este lunes la introducción temporal de controles en todas las fronteras terrestres del país germano con el objetivo de "reducir la migración por vía irregular y mejorar la seguridad interior" a partir del próximo 16 de septiembre.El Ministerio del Interior germano notificó que ha comunicado hoy a la Comisión Europea (CE) su intención de introducir controles temporales en las fronteras con Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca durante los próximos seis meses, unas tareas de control que se suman a las ya existentes en las zonas fronterizas con Suiza, Austria, República Checa y Polonia.

EEUU ELECCIONES

Trump y Harris ultiman su primer cara a cara, una batalla inédita que podría ser la única

Washington (EFE).- La vicepresidenta estadounidense y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, y su rival republicano, el expresidente Donald Trump (2017-2021), ultiman este lunes la preparación del debate electoral del martes, que será para ambos su primer cara a cara personal y político.Y es que cuando la demócrata y el republicano entren en el plató de televisión del National Constitution Center de Filadelfia será la primera vez que se encuentren en persona y se dirijan el uno al otro.Poco se sabe de cómo está preparando el debate Trump. Asesores del expresidente contaron a CBS News que, acostumbrado a los preparativos informales, ha estado revisando posiciones políticas con su equipo.

MÉXICO POLÍTICA

López Obrador confirma que su hijo Andrés Manuel participará en partido gobernante

Ciudad de México (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este lunes que su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, participará en la política cuando él termine su mandato pues “quiere ayudar a consolidar” el partido político que fundó, el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). “José Ramón no va a trabajar en el gobierno, Gonzalo tampoco. Andrés sí, pero no en el gobierno. Él va a participar en Morena, quiere ayudar a consolidar Morena, no voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena”, señaló durante su conferencia de prensa matutina. El fin de semana trascendió que la dirección de Morena en Tabasco postuló al hijo del mandatario como candidato a la presidencia del partido, puesto al que también se ha especulado que podría aspirar la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

PAPA TIMOR ORIENTAL

El papa llama desde Timor Oriental a la "responsabilidad" para prevenir abusos a menores

Dili (EFE).- El papa Francisco recordó este lunes a los "tantos niños y adolescentes heridos en su dignidad" y pidió "actuar con responsabilidad para prevenir todo tipo de abuso", en su discurso ante las autoridades de Timor Oriental, donde hace unos años se conocieron los abusos a menores por parte del obispo y premio nobel de la paz en 1996 Carlos Ximenez Belo. Su primer acto fue la reunión con el presidente Jose Ramos-Horta y el discurso a las autoridades en el palacio presidencial, en el que, aunque sin citar a la Iglesia católica, aludió a las víctimas de abusos y añadió: "Este fenómeno está aflorando en todo el mundo y todos estamos llamados a actuar con responsabilidad para prevenir todo tipo de abuso y garantizar un crecimiento sereno a los jóvenes". EFE

int-jfu