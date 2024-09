Lunes, 9 de septiembre de 2024 (04:00 GMT)

VENEZUELA CRISIS

EE.UU. culpa a las "medidas antidemocráticas" de Maduro de la salida de González Urrutia

Washington (EFE).- El Gobierno estadounidense consideró que la salida de Venezuela del abanderado de la mayor coalición opositora de ese país, Edmundo González Urrutia, es consecuencia de las medidas "antidemocráticas" del régimen de Nicolás Maduro. "Su salida de Venezuela es el resultado directo de las medidas antidemocráticas que Nicolás Maduro ha desatado desde las elecciones contra el pueblo venezolano, incluido contra González Urrutia y otros líderes de la oposición", dijo en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken. El líder opositor, que se encuentra en España, sigue siendo en su opinión "una voz indiscutible por la paz y el cambio democrático en Venezuela", y Estados Unidos le apoya en su llamado a continuar "la lucha por la libertad y la restauración de la democracia".

Venezuela reclama a Países Bajos que ocultara el ingreso de González Urrutia a su Embajada

Caracas (EFE).- El canciller de Venezuela, Yván Gil, reclamó a Países Bajos que haya "ocultado" el ingreso del líder opositor Edmundo González Urrutia en la residencia del encargado de Negocios neerlandés en Caracas, donde permaneció hasta dos días antes de abandonar el país caribeño para viajar a España, que le otorgó asilo político. A través de un video publicado en su cuenta de Telegram, Gil aseguró que Países Bajos "le dio la condición de huésped" al opositor, lo cual, según dijo, "es irregular" al no ser informado el Gobierno venezolano. "Nosotros vamos a enviar una nota de protesta al Gobierno de los Países Bajos porque hemos debido ser informados, según los protocolos internacionales. Lo ocultaron. ¿Por qué ocultaban esta información? Tendrán que aclararlo a la opinión pública nacional y mundial", afirmó el canciller.

Venezuela reitera que negoció con España la salida de González Urrutia, que Madrid niega

Caracas (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró este domingo que su país mantuvo "amplias conversaciones" con España para la salida del abanderado de la mayor coalición antichavista, Edmundo Gonzálbez Urrutia, mientras el Gobierno español niega "negociación política" con "contrapartida" alguna entre ambos países. "Amplias conversaciones y contactos tuvieron lugar para operativizar la partida del opositor González Urrutia del país con las plenas garantías que ofrece un salvoconducto, producto del acuerdo entre ambos Gobiernos", afirmó Rodríguez en su canal de Telegram.

Al menos 5 muertos y 19 heridos en una serie de ataques israelíes en el centro de Siria

Damasco (EFE).- Al menos 5 personas murieron y otras 19 resultaron heridas en una serie de ataques israelíes con misiles contra varias áreas del centro de Siria, informaron fuentes oficiales sirias. Los nuevos ataques, los más fuertes desde hace meses, se produjeron "hacia las 23:20 hora local del domingo (20:20 GMT) desde el noroeste del Líbano", dijo una fuente militar, según la agencia oficial de noticias siria, SANA. Afirmaron que "las defensas antiaéreas interceptaron los misiles de la agresión y derribaron algunos de ellos", y que "cinco personas se martirizaron y otras diecinueve resultaron heridas, algunas de ellas graves".

Sánchez apela a lograr soluciones consensuadas en medio de la tensión arancelaria China-UE

Pekín (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, apeló a dialogar y lograr soluciones consensuadas para resolver problemas comunes en medio de las tensiones arancelarias entre China y la Unión Europea. Sánchez hizo ese llamado al diálogo en su intervención en el acto de apertura del IX Foro España-China, un evento convocado con motivo de la visita del jefe del Ejecutivo al país asiático que no se celebraba desde 2015 y en el que participó el viceprimer ministro chino, Liu Guozhong. En el que fue el primer acto de su agenda en Pekín, el presidente del Gobierno y el viceprimer ministro chino resaltaron la trascendencia de este foro para seguir impulsando la cooperación entre las dos naciones.

Demócratas y republicanos se culpan en sendos informes de la caótica salida de Afganistán

Washington (EFE).- Los republicanos y los demócratas en EE.UU. publican sendos informes en los que cada bando reprocha al contrario los errores en la salida de Afganistán y se acusan de mentirle a la población al respecto, además de utilizar con fines políticos la evacuación de tropas del país asiático. El legislador republicano Michael McCaul lanzó su investigación tras asumir la presidencia del Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes en enero de 2023 y la cadena CNN adelantó el contenido tanto de sus conclusiones como las de los demócratas. Estados Unidos salió de Afganistán el 30 de agosto de 2021 tras 20 años de intervención militar.

Japón registra un superávit récord para julio de 20.200 millones de euros

Tokio (EFE).- Japón registró en julio un superávit por cuenta corriente de 3,19 billones de yenes (unos 20.200 millones de euros o cerca de 22.400 millones de dólares), ampliando el saldo positivo del mes anterior y marcando un récord para el mes de julio, informó el Gobierno. La cifra sigue en la línea del superávit anotado un mes antes y también con el saldo positivo de 2,77 billones de yenes (17.539 millones de euros) anotado en el mismo mes del año anterior, según los datos publicados por el Ministerio nipón de Finanzas. La balanza comercial japonesa tuvo un déficit de 482.700 millones de yenes (3.051 millones de euros), en contraste con el superávit de 556.300 millones de yenes (3.516 millones de euros) que registró en el séptimo mes del año anterior.

Jordania reabre el lunes a los pasajeros el paso fronterizo con Cisjordania

Amán (EFE).- Jordania abrirá este lunes a los pasajeros el paso fronterizo de Allenby, entre ese reino árabe y Cisjordania, que fue cerrado el domingo tras el tiroteo que causó la muerte de tres israelíes y del conductor del camión jordano que habría abierto fuego en su contra, informó el Ministerio de Interior jordano. En un comunicado, la Dirección de Seguridad Pública del reino hachemí dijo que "el puente Rey Husein (Allenby) será reabierto las 10:00 horas (7:00 GMT)", si bien dijo que el paso "seguirá cerrado al tráfico de mercancías". La nota instó a los pasajeros a "cumplir con las instrucciones" de las autoridades para facilitar su viaje.

Timor Oriental, el país más católico de Asia, aguarda con "emoción" la visita del papa

Bangkok (EFE).- Los habitantes de Timor Oriental, el país más católico de Asia, aguardan con "emoción" la histórica visita del papa Francisco, la primera de un pontífice desde la independencia en 2002 de esta joven nación ligada al controvertido obispo Carlos Ximenes Belo. "Los timorenses están emocionados. Todo Dili se encuentra engalanado con carteles del Santo Padre y banderas timorense y del Vaticano, parece un ambiente navideño", declaró a EFE el reverendo Felix Kosat, quien se desplazó a la capital timorense para la ocasión. Según las cifras oficiales, se espera que más de 700.000 personas, o más del 50 % de los 1,34 millones de habitantes del país, presencien en Dili alguno de los actos de la visita del pontífice, que discurre entre lunes y miércoles.

Comisiones del Senado mexicano aprueban en lo general reforma del Poder Judicial

Ciudad de México (EFE).- Comisiones del Senado mexicano aprobaron en lo general el dictamen de reforma del Poder Judicial, impulsado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y que busca elegir a través de voto popular a jueces y magistrados. La aprobación, que se dio sin modificaciones, ocurrió con 25 votos a favor de la alianza oficialista conformada por el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT); y 12 en contra provenientes de la oposición. Ahora, la iniciativa será discutida en lo particular para ser enviada al Pleno donde se prevé su discusión y votación el miércoles.

El dúo Benj Pasek y Justin Paul entra en el club de los EGOT al ganar su primer Emmy

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- El dúo estadounidense Benj Pasek y Justin Paul se unieron al selecto grupo de artistas en ganar los cuatro premios más importantes del mundo del espectáculo (EGOT) al lograr un Emmy en la categoría de Música y Letra Original Excepcional en la serie 'Only Murders in the Building'. Con la canción 'Whistle of the Pickwick Triplets Did it?', de la tercera temporada de esta serie de comedia protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, los compositores obtuvieron el reconocimiento de la Academia de Televisión de EE.UU. para conseguir el último de los cuatro premios EGOT, acrónimo de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony.EFE

