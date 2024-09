Luis de la Fuente: "Con 10 hemos hecho el partido perfecto"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, aseguró estar "orgullosísimo" de sus jugadores por demostrar con la victoria a domicilio contra Suiza (1-4) que son "un equipo", en un triunfo marcado por la temprana expulsión del central Robin Le Normand y que permitió, a criterio del técnico, jugar "perfecto" en inferioridad. "Los primeros minutos fueron de control y dominio, nos sentimos muy poderosos. Pero con 10 hemos hecho el partido perfecto, el que se tenía que hacer, para saber defender y transitar muy rápido cuando tenemos la oportunidad", aseguró en rueda de prensa tras la victoria. De la Fuente añadió que antes de la expulsión en el minuto 20 estaban jugando "un partido muy brillante" y de control "en todas las facetas". "Luego con diez hemos sabido interpretar el juego de manera magistral. No solo en el fútbol sino en esas actitudes que necesitas y son imprescindibles para desplegar lo que luego se ha desplegado", detalló. Así, vio a su equipo desplegar "compromiso, solidaridad, trabajo, energía y generosidad". "Estoy orgullosísimo de este equipo. Cada día vemos que seguimos creciendo y que queremos seguir mejorando y que se puede mejorar, y lo estamos demostrando", defendió el técnico, que ve a España sumar 4 puntos y tener a tiro de victoria al siguiente rival, una Dinamarca que lidera el grupo con dos triunfos. "Si de algo me gusta alardear es del orgullo que he sentido siempre por este equipo. Cuando se producen estas circunstancias, uno se siente más orgulloso por poner en valor y dar más visibilidad a un grupo de jugadores que son un equipo, no una selección. Venimos creciendo como equipo durante ya tiempo y lo ves hoy", reiteró. De la Fuente, bajo el aguacero de Ginebra y dado el mal estado del terreno de juego, aseguró sentir "orgullo, emoción y sentimiento" de haber logrado "algo importante para un país". "Estamos logrando que la gente se sienta identificada con estos jugadores. Se demuestra que estar unidos y sacrificarse por un compañero son valores al alza. Desde esos valores de humildad y sacrificio se crece mucho como equipo. Siento orgullo por estos jugadores que no dejan de sorprenderme", se sinceró. Y tuvo palabras de elogio para, entre otros, el blaugrana Ferran Torres. "Ferran esas dudas las generará para otros, no para mí. A nosotros no nos genera ninguna duda. Puede jugar en varias posiciones, creemos que es más eficaz en la banda derecha. Pero no me genera ninguna duda, le conozco perfectamente y sé qué me va a dar. Es uno de los capitanes, desde esta semana, y es uno de los jugadores con más partidos en este grupo. Es un jugador muy querido y a veces poco reconocido", manifestó. En cuanto al bigoleador Fabián Ruiz, aseguró que es de los mejores en su posición. "Fabián es para mí uno de los mejores, si no el mejor, en su posición. No me sorprende su rendimiento, ni el de Dani Olmo o Ferran o muchísimos jugadores que sé que con nosotros no fallan nunca", reiteró. "Me alegro especialmente por Joselu, al que le tengo un aprecio fantástico porque siempre es un ejemplo", aseguró sobre el delantero, ahora jugando en Catar. "Ha realizado el mejor partido desde que está con nosotros, ha hecho lo que le hemos pedido en todo momento. Hoy era el partido de Joselu y por eso ha hecho un gran partido", argumentó.

Compartir nota: Guardar Nuevo