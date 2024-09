Los nuevos iPhone 16 heredan el botón de acción personalizable y facilitan la captura de fotografías

Apple ha presentado este lunes su nueva familia de 'smmartphones', compuesta por dos modelos estándar -iPhone 16 y 16 Plus- y otras dos versiones más avanzadas -Pro y Pro Max-, que han heredaro el botón de acción personalizable de iPhone 16 Pro y en los que ha integrado un botón deslizante que permite elegir las diferentes opciones disponibles durante la toma de fotografías. La compañía de Cupertino ha celebrado este martes su evento anual bajo el lema 'It's Glowtime', donde ha dado a conocer también otros nuevos productos, como los nuevos Apple Watch Series 10 y varios formatos de auriculares, entre los que se encuentran los nuevos AirPods 4. El gran reclamo de este encuentro han sido los nuevos iPhone 16, cuyo modelo estándar se ha presentado en dos tamaños (siendo el más grande la versión Plus), mientras que el modelo más avanzado iPhone 16 Pro ha llegado acompañado de iPhone 16 Pro Max. En primer lugar, la marca ha comentado que estos dispositivos se han diselado con un nuevo "look vibrante" que celebra el color -las nuevas incorporaciones son azul ultramar, verde azulado y rosa, que se unen a los clásicos blanco y negro- y también están diseñados para ampliar su durabilidad. En cuanto al tamaño de pantalla, conviene comentar que el modelo estándar se presenta en dos versiones: el iPhone 16 dispone de una pantalla de 6,1 pulgadas, mientras que el modelo iPhone 16 Plus se amplía hasta las 6,7 pulgadas de panel. Asimismo, ofrecen entre 1 nit y 2.000 nits de brillo máximo. Estos dispositivos vienen con un chip A18 fabricado en el proceso de 3 nm que acelera el doble el rendimiento de los modelos de 'machine learning' y permite que las funcionalidades impulsadas por Inteligencia Artificial (IA) de Apple Intelligence funcionen a mayor velocidad. Asimismo, gracias a este procesador se introduce la comunicación vía satélite e impulsa los videojuegos más exigentes. Entre ellos, Sniper Elite 4 o Assassin's Creed: Mirage. Apple también ha hecho por que el botón de acceso directo en el lateral -que viene del iPhone 15 Pro- para determinar que al pulsarlo, por ejemplo, dirija al traductor o a la linterna, entre otras herramientas. Asimismo, incorpora un control de cámara más sencillo, que funciona simplemente al deslizar el dedo sobre él, sin tener que hacer el típico 'clic'. En cuanto a la cámara, vienen con una lente principal de 48 MP, con 4 veces más de resolución que la que incorpora iPhone 14, gracias a la cual se pueden capturar "los detalles más concretos de las escenas". Asimismo, el teleobjetivo es de 12 MP, con x2 de sensor de telefoto y el ultra angular también es de 12 MP. Asimismo, la marca ha insistido en que los usuarios deben tener a su alcance la capacidad de capturar el momento de manera "ágil", por lo que ha diseñado una serie de gestos que facilitan la toma de fotos. Por ejemplo, si se pulsa dos veces sobre el control de cámara se puede pasar del control del zoom al de la profundidad de campo. Apple también ha mencionado las características de sus nuevos modelos iPhone Pro Max y Max Pro, que llegan con una pantalla de 6,3 pulgadas en el caso de primero y 6,9 pulgadas en el caso del segundo; con bordes más delgados y resistentes e impulsados por A18 Pro, fabricado con un proceso de 3nm y 18 núcleos de Neural Engine para la IA. Estos dispositivos vienen con una cámara Fusion principal de 48 MP, que incorpora un sensor capaz de leer la información dos veces más rápido para favorecer la nitidez de las fotografías. El teleobjetivo, x2 de 12 MP y ultra gran angular de 48MP. Asimismo, se puede utilizar con el denominado Control de cámara, que permite cambiar entre los menús disponibles durante la fotografía sin necesidad de tocar la pantalla o coger el dispositivo con la mano para manejar estas opciones. Asimismo, la marca ha explicado que introduce calidad 4K para grabar vídeo a 120 FPS, combinada con la tecnología Dolby Vision para ofrecer resultados cinematográficos. Asimismo, en la cámara lenta puede ofrecer hasta 24 FPS. Estos dispositivos, que tienen cuatro micrófonos, también incorporan la funcionalidad Spatial Audio Capture, que permite capturar sonido y después limpiarlo de ruido y aislar algunas una de sus fuentes. Por ejemplo, la voz cuando se graba una canción, que además lo hace de manera realista y nítida. Ambos dispositivos, con carga MagSafe, se fabrican con materiales reciclados y vienen en varios colores entre los que no falta el Black Titanium o el Natural Titanium en tono grisáceo, aunque la verdadera novedad en el apartado de color es el Titanium en dorado, que ofrece una textura más clara. A nivel de configuración, la marca ha indicado que el modelo Pro se puede adquirir con 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1TB de almacenamiento interno, mientras que la versión pro Max parte de los 256 GB de almacenamiento hasta 1TB de capacidad total. Finalmente, la tecnológica ha recordado que estos dispositivos estarán basados en iOS 18, que viene impulsado por las características de Apple Intelligence y con "la capacidad de entender y crear lenguaje, así como imágenes, trabajar para simplificar las tareas diarias", en palabras del vicepresidente sénior de 'Software' e Ingeniería de Apple, Craig Federighi. Además de comentar algunas de las funcionalidades nativas de este sistema operativo, que se presentó hace unos meses en el marco del WWDC -como su integración con Siri o las herramientas de generación de imágenes-, el directivo ha comentado que Apple Intelligence estará disponible en inglés a partir de diciembre, mientras que el próximo año tendrá soporte para chino, francés, japonés y español. DISPONIBILIDAD Y PRECIOS Todos estos dispositivos ya se pueden reservar y saldrán a la venta el próximo 20 de septiembre, según ha confirmado la tecnológica estadounidense. El modelo estándar iPhone 16, con 12 GB de memoria RAM, se pondrá a la venta por 959 euros, mientras que el modelo más grande, iPhone 16 Plus, se venderá desde 1.109 euros con la misma configuración de memoria. El precio se amplía dependiendo de la capacidad de almacenamiento: 128 GB, 256 GB o 512 GB. Por su parte, iPhone 16 Pro se pondra a la venta desde 1.219 euros al mes, mientras que iPhone 16 Pro Max, el modelo más avanzado de la última familia de 'smartphones' de Apple, alcanzará los 1.469 euros. Estos estarán disponibles en Titanio color desierto, titanio natural, titanio blanco y titanio negro.

