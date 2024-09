La XXXI Jornadas de Magia de Zamora contarán con artistas procedentes de Europa, Asia y América

La XXXI edición de las Jornadas Internacionales de Magia de Zamora, que se celebrará del 28 de septiembre al 6 de octubre, contará con la presencia de artistas procedentes de Japón, Brasil, Argentina, Corea del Sur, Italia, Bélgica, Francia y España. Un total de 14 intérpretes y 33 funciones conformarán una programación que llenará escenarios y plazas tanto de la capital zamorana como de otras cinco localidades de la provincia de espectáculos donde el ilusionismo convive con disciplinas como el teatro, el circo, la música y el humor. Las galas internacionales con Aaron Crow, Léa Kyle, Florian Sainvet, Ramó y Alegría y Mad Martin se celebrarán el viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de octubre en el Teatro Principal. La magia recalará también en la provincia zamorana con actuaciones en las localidades de Arrabalde, La Bóveda de Toro, Asturianos, Villamor de los Escuderos y Morales del Vino. El Complejo Asistencial de Zamora acogerá el pase de Magia en Hospitales, mientras que las escuelas infantiles de La Aldehuela y Pablo Montesino servirán de escenario de Magia para Bebés. Selvin actuará en el Museo Etnográfico de Castilla y León con tres sesiones de 'Ventrilomagia' A lo largo de nueve jornadas, los espectadores podrán disfrutar de la magia en todas sus vertientes en tres galas internacionales, catorce entregas de Magia de Calle y cuatro de Magia Viajera. Además, la cita zamorana apuesta de nuevo por acercarse a a los más pequeños con dos pases de Magia para Bebés, que se celebrarán en la Escuela Infantil La Aldehuela y Pablo Montesino; uno de Magia para Nuestros Mayores en el Centro de Día Zamora 1 y otro de Magia para Recordar, dirigido a espectadores de la tercera edad, que se celebrará en el Centro Terapéutico de Día Ciudad Jardín. Completan la programación dos sesiones de Magia para Soñar, destinadas a personas con discapacidad intelectual; una de Magia en Hospitales en el Complejo Asistencial de Zamora y tres de Ventrilomagia, un espectáculo del artista Selvin que se desarrollará en el Museo Etnográfico de Castilla y León. Además, esta edición contará con la presentación de Como en un libro abierto, espectáculo de Eric Chartiot, en la Biblioteca Pública de la capital. Aaron Crow, Léa Kyle, Florian Sainvet, Ramó y Alegría y Mad Martin darán vida a las tres galas internacionales programadas en el Teatro Principal de la capital zamorana el viernes 4 y el sábado 5, a las 20.30 horas, y el domingo 6 de octubre, a las 19.00 horas. Crow, que ya recaló en la edición de 2016, regresará a las Jornadas con un espectáculo con grandes dosis de riesgo en el que apuesta por el impacto visual y el silencio, claves de un estilo que lo ha llevado a triunfar sobre las tablas de Las Vegas, Broadway, el West End londinense y la Ópera de Sídney, entre otras. El belga compartirá escenario con la maga francesa y participante en el concurso televisivo Got Talent Léa Kyle, especialista del 'quick change', término referido a cambios instantáneos de disfraces o prendas de ropa que se han convertido en fenómenos virales. Kyle ha formado parte de The Illusionists, el principal espectáculo de magia de Broadway y en cuyo elenco, por el que pasan los principales nombres del ilusionismo internacional, ha figurado también el artista galo Florian Sainvet, otro de los nombres que conforma el cartel de esta edición. Premio principal en la categoría de Manipulación del Mundial de Magia de 2018 y con en Got Talent España, ha construido un personaje futurista, inspirado en la ciencia ficción, que sube al escenario con una potente puesta en escena en la que mueve, transforma y hace desaparecer objetos en un abrir y cerrar de ojos. La representación española viene de la mano de Ramó y Alegría. El dúo funde efectos y humor para dar lugar a un número humorístico en el que se invierten los papeles de mago y ayudante. La combinación de magia y humor también caracteriza a Mad Martin, mago argentino afincado en España. Cartomagia, manipulación y "toda clase de efectos dan forma al repertorio de este ilusionista que atesora numerosos reconocimientos de todo el mundo". Las entradas para las galas internacionales de las Jornadas están disponibles en la página web del Teatro Principal (www.teatroprincipal.org) y en las taquillas del recinto, en su horario habitual, a un precio de 15 euros hasta el 15 de septiembre y de 18 euros a partir del día 16.

Compartir nota: Guardar Nuevo