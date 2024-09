La vicepresidenta de Venezuela habla sobre "amplias conversaciones" con España respecto a Edmundo González

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha contradicho este domingo al ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, al asegurar que ha habido "amplias conversaciones y contactos" para garantizar la salida del país por parte del excandidato opositor venezolano, Edmundo González, hacia España, mientras que el jefe de la diplomacia española niega cualquier negociación al respecto. "La falsaria no es buena consejera. Amplias conversaciones y contactos tuvieron lugar para operativizar la partida del opositor González Urrutia del país con las plenas garantías que ofrece un salvoconducto, producto del acuerdo entre ambos gobiernos. Es un hecho comunicacional el aterrizaje de una aeronave de la Fuerza Área española con autorización de las autoridades aeronáuticas de Venezuela", ha afirmado Rodríguez en su canal de Telegram. Estas declaraciones hacen referencia a unas palabras de Albares en las que afirma que "no ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela" y que la solicitud de asilo político ha sido una decisión "personal" de González. "El Gobierno de España no da ninguna contrapartida para que se haya podido producir esa salida de Edmundo González", ha aseverado Albares. Edmundo González ha llegado este domingo a Madrid tras salir de Caracas en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas tras pasar más de un mes amparado en dependencias diplomáticas de Países Bajos. El 5 de septiembre salió hacia sede diplomática española y ya el sábado partió del país.

