La preciosa declaración de Patricia Pardo a Christian Gálvez ante el estreno de su nuevo programa

Después de un año alejado de la pequeña pantalla tras la repentina cancelación de '25 palabras' en septiembre de 2023, Christian Gálvez regresa por todo lo alto con el estreno este lunes del mítico concurso '¡Boom!' en Cuatro. Lo hace muy ilusionado y reconociendo que está en el mejor momento de su vida tras el nacimiento -el 22 de diciembre de 2023- de su primer hijo, Luca, junto a Patricia Pardo, que ha sorprendido al presentador con una preciosa declaración de amor en directo a pocas horas del arranque de su nuevo y esperado programa. Christian ha entrado en directo en 'Vamos a ver' para promocionar '¡Boom!' y, a pesar de la "vergüenza" que le daba la situación de entrevistar a su marido, la periodista gallega le ha dedicado unas románticas palabras que reflejan lo enamoradísima y orgullosa que está de él: "Llevo todo el fin de semana muy nerviosa y diciéndole que no sabía qué preguntarle porque es complicado. Le he dado muchas vueltas y he pensado que no me gustaría que tú mujer, Paty, frenase lo que le diría Patricia Pardo, presentadora, a su compañero Christian Gálvez. Por eso te quiero decir que la periodista le diría que era un sinsentido, que era una terrible injusticia que un grandísimo profesional como tú, con tu tesón, tu entrega y tu bagaje estuviese sin programa", le ha dicho, dejando al presentador muy emocionado y sin palabras. "Y ahora te habla Paty, tu mujer. Quiero decirte que tienes un programón, un programa inmenso, pero que mucho más grande eres tú y por fin celebro que alguien se diese cuenta. Yo como persona que te conoce, como compañera, se te queda pequeño el concurso por tu capacidad de trabajo, eres inconmensurable" ha añadido al borde de las lágrimas, confesando lo "orgullosos" y "felices" que tanto ella como el resto de su familia están de que por fin tenga un programa. "Me voy a poner a llorar" ha reconocido antes de continuar con su preciosa declaración de amor a Christian. "A veces la tele no es justa, tú necesitas suerte porque tienes todo lo demás sobradamente. y yo quiero ver una señal en el día de hoy porque hoy es nueve del nueve y empiezas a las 19 horas. Yo siempre invoco a las meigas para las personas que quiero y tú eres la persona a la que más quiero en el planeta, quiero que te hagan llegar el nueve que te falta", le ha dicho antes de que una de las reporteras del programa sorprendiese al presentador con un ramo con 9 rosas amarillas. "En casa siempre tenemos nueve rosas, y estas no son rosas, son amarillas y tú sabes el motivo por el que son de este color. Sólo quiero desearte que nadie te quite lo que te mereces y es tuyo" ha finalizado muy emocionada. Un mensaje al que Christian, conteniendo las lágrimas, ha respondido con otra declaración de amor a Patricia: "Este programa es muy especial porque me rencuentro con la audiencia, pero es más especial porque es el primer programa que voy a presentar como papá y porque tengo a la mujer de mi vida al lado. Te amo, gracias cariño", ha asegurado antes de que ambos se sonrojasen por lo "ñoños" que habían sido en directo. "Ñoños a mucha honra" ha zanjado sonriente la gallega antes de desear suerte por última vez a su marido.

