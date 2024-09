Kike Quintana y su mujer Cristina nos hablan de su enlace matrimonial

Este sábado, 7 de septiembre, sorprendía la noticia de la boda del sobrino de Ana Rosa Quintana, Kike, con su pareja Cristina. Los dos se dieron el 'Sí, quiero' en una ceremonia de lo más familiar e íntima en el Ayuntamiento de Alcobendas, Madrid sin la presencia de la prensa por petición de los novios. Sin embargo, en la posterior celebración nada pudieron hacer... y atendieron a la prensa asegurando que era uno de los días más felices de su vida. Muy emocionada, Cristina nos desvelaba que "llevo prestado los pendientes y el anillo de su abuela, que me los ha prestado su tía con todo su cariño", un gesto que "me emociona mucho" y que no olvidará nunca: "Ha sido muy bonito, de verdad". En cuanto a cómo vivió Kike el momento de la llegada de su prometida... tirando de sentido del humor nos confesaba que "regular porque pensaba que iba a pasar como me pasa en la tele, que algunas veces me tiran, digo 'va pasando el tiempo... Va pasando el tiempo y al final me da plantón', pero no, se ha presentado". Tras cinco años de amor, el sobrino de Ana Rosa sorprendía a su pareja en una fiesta de cumpleaños pidiéndole matrimonio, a lo que Cristina respondió con un 'sí'. Este fin de semana, un año más tarde de este momento, los dos enamorados han hecho realidad su sueño rodeados de todos sus seres queridos.

