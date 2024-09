Imputada la mujer detenida en Israel tras lanzar un puñado de arena a Ben Gvir en una playa de Tel Aviv

La mujer detenida el viernes tras lanzar un puñado de arena al ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, en una playa de Tel Aviv ha sido imputada por "agresión a un funcionario" y obstrucción a un agente de las fuerzas de seguridad al intentar evitar su detención. La Fiscalía de la Policía ha presentado durante la jornada el pliego de cargos contra la mujer, Noa Goldenberg, de 27 años, y ha reclamado que se prorroguen las medidas contra ella, horas después de ser liberada y puesta bajo arresto domiciliario. Así, la Policía ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que la mujer lanzó un puñado de arena contra Ben Gvir cuando paseaba junto a su familia por la playa, antes de agregar que varios miembros del equipo de seguridad y la Policía presentes en el lugar fueron también "alcanzados" por la arena. "Un agente que identificó a la sospechosa le pidió que fuera con él, pero ella se negó y huyó hacia el agua", ha detallado, al tiempo que ha recalcado que "a pesar de las repetidas peticiones para que saliera del agua, la mujer no respondió y sólo accedió después de varios minutos y ante las peticiones de uno de sus conocidos". De esta forma, ha recalcado que "la acusada interfirió con un agente en cumplimiento de su deber" y ha añadido que es igualmente sospechosa de "agresión a un funcionario público". "Durante la investigación, la imputada inicialmente negó su participación en el hecho, sin embargo, después de que se le presentaron pruebas adicionales, cambió su versión y reconoció el lanzamiento de la arena argumentando que se sintió frustrada al ver al ministro en la playa cuando tenía cosas más importantes que hacer en tiempos de guerra", ha detallado. "La Policía de Israel se toma muy en serio cualquier daño a funcionarios electos, independientemente de su afiliación política, y actuará contra cualquiera que intente dañar a figuras públicas y ciudadanos en general, de manera igualitaria e imparcial", ha zanjado la Policía en su comunicado. El anuncio sobre la imputación ha llegado después de que un tribunal ordenara el domingo que Goldenberg sea puesta bajo arresto domiciliario durante 48 horas e impuso una orden de alejamiento contra ella para que no se acerque a Ben Gvir en el plazo de 30 días. La madre de la mujer, Sharon Goldenberg, expresó su satisfacción y describió lo sucedido como "absurdo", tal y como informó el diario 'The Jerusalem Post'. "Espero que no haya más arrestos en unas circunstancias tan ridículas y que el país recupere la cordura. Estoy segura de que cumplirá encantada la orden de alejamiento", sostuvo. La Policía de Israel afirmó el viernes que la mujer había sido detenida por lanzar arena a Ben Gvir cuando se encontraba en la playa junto a su familia. Vídeos publicados en redes sociales mostraron varias personas reclamando al ministro que se marchara del lugar, en medio de las críticas a su papel en las decisiones del Gobierno sobre el conflicto en la Franja de Gaza. Ben Gvir, uno de los integrantes más extremistas de la coalición de gobierno liderada por Netanyahu --formada por partidos ultraderechistas y ultraortodoxos--, ha apostado en todo momento por continuar con la ofensiva contra Gaza y se ha mostrado en contra de las negociaciones para un alto el fuego. De hecho, el miércoles afirmó que "trabaja para detener las negociaciones" con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para un posible acuerdo que incluya la liberación de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, que se saldaron con alrededor de 1.200 muertos y unos 250 secuestrados, según las autoridades israelíes. El Ejército de Israel lanzó una ofensiva contra Gaza tras los citados ataques que deja hasta la fecha cerca de 41.000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, una cifra a la que se suman más de 690 muertos en Cisjordania y Jerusalén Este a manos de las fuerzas israelíes o colonos.

