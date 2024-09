HRW denuncia que países ajenos a la convención contra el uso de municiones de racimo "ponen a prueba" el tratado

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha ensalzado los "avances demostrables" de la convención contra el uso de municiones de racimo, aunque ha denunciado que algunos de los países ajenos al acuerdo --como Rusia, Ucrania y Estados Unidos-- "ponen a prueba" el pacto con el uso y transferencias de este tipo de municiones. "La Convención sobre Municiones de Racimo proporciona un marco fundamental para poner fin al daño y al sufrimiento inmediatos y a largo plazo que causan estas armas nefastas", ha manifestado la subdirectora de crisis, conflictos y armas de HRW, Mary Wareham, quien ha incidido en que "todos los países deberían sumarse y adherirse a la convención". La organización ha elaborado un informe bajo el título 'Monitor de Municiones en Racimo 2024' en el que se detalla que, durante el año pasado, el 93 por ciento de las víctimas de este tipo de municiones fueron civiles y que en torno al 47 por ciento de los muertos y heridos fueron menores. Algunos de los escenarios donde se ha registrado el uso de este tipo de armamento ha sido en territorio ucraniano, donde los Ejércitos de Rusia y Ucrania, enfrentados desde febrero de 2022, han empleado municiones de racimo al menos hasta julio de 2024, según se desprende del citado informe. En el caso de las Fuerzas Armadas de Rusia, estas municiones de racimo provienen de sus antiguos arsenales y otros modelos más recientes desarrollados a partir del inicio de la guerra. Ucrania también ha empleado estas municiones, algunas de las cuales provienen directamente de Estados Unidos. "Ninguno de estos países es parte de la Convención sobre Municiones en Racimo, que cuenta con 112 miembros. No ha habido denuncias ni señalamientos confirmados de nuevo uso, producción o transferencia de municiones en racimo por ningún Estado parte", ha señalado Human Rights Watch. A pesar de las buenas noticias en el seno del acuerdo, HRW ha alertado de que la actitud de aquellas potencias ajenas al pacto "están poniendo a prueba las normas y la universalidad de esta convención". "Se está poniendo en entredicho la disposición de la convención que impide prestar cualquier asistencia a actividades prohibidas", ha añadido la organización. CIRCULACIÓN DE MUNICIONES POR PAÍSES ADHERIDOS AL PACTO Por otro lado, HRW ha alertado de que, según un informe del pasado mes de julio, las municiones de racimo almacenadas en una base militar estadounidense en Alemania --que sí ha ratificado la convención-- han sido trasferidas a Ucrania desde el verano de 2023. Estados Unidos retiró en 2010 las municiones de racimo que tenía almacenadas en Noruega y Reino Unido, pero HRW advierte de que aún podría contar con arsenales en sus bases militares de Italia, Países Bajos o España, entre otros Estados que ratificaron la convención. "Todos los miembros de la convención debería ser claros al oponerse al almacenamiento en el extranjero de municiones en racimo y al tránsito de municiones en racimo a través de su territorio, espacio aéreo o aguas", ha destacado HRW. La situación de los países ajenos a la convención contrasta con los firmantes del acuerdo, pues, una vez que Perú destruyó al completo su arsenal de municiones de racimo, el cien por cien de los Estados miembro han eliminado sus reservas de este tipo de munición. Sin embargo, la noticia negativa en el seno de la convención se produjo el pasado mes de julio, cuando Lituania promulgó una ley por la cual aprobaba su retirada del acuerdo ante las amenazas a su seguridad protagonizadas por su vecina Rusia. "La decisión desacertada de Lituania de abandonar la Convención sobre Municiones en Racimo mancilla su excelente reputación en materia de desarme humanitario y no toma en cuenta los riesgos de daños civiles", ha señalado Wareham, que subraya que "aún no es demasiado tarde" para dar marcha atrás a esta decisión.

