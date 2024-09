Hollande confirma que respaldará la moción de censura contra Barnier y su "Gobierno de derechas"

El expresidente francés François Hollande, que ha vuelto a la primera línea política como diputado del Partido Socialista en la Asamblea Nacional, ha confirmado que respaldará la moción de censura que ya ha anunciado la izquierda contra el gabinete de Michel Barnier, ya que se trata de "un Gobierno de derechas apoyado por la extrema derecha". "¿Cómo quieren que estemos de acuerdo?", ha plantado Hollande, en una entrevista en France Inter en la que ha subrayado que los ciudadanos dejaron claro en la segunda vuelta de las elecciones legislativas que querían "descartar" de cualquier ecuación a la Agrupación Nacional de Jordan Bardella y Marine Le Pen. En dicha votación, según Hollande, también se posicionaron para "que no hubiese continuidad con Emmanuel Macron", al recordar que fue el Nuevo Frente Popular (NFP) de izquierdas, del que forman parte los socialistas, quien salió vencedor en las urnas. Macron descartó concederles el Gobierno alegando que no contaban con margen para negociar una mayoría en la Cámara Baja. También la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, compañera de partido de Hollande, ha dado por hecho que no habrá ministros de izquierdas en el Ejecutivo que aún negocia Barnier. "Será un Gobierno de derechas", ha dicho la edil socialista en RTL este lunes. La ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de París brindó la oportunidad de ver por primera vez juntos a Macron y Barnier desde el nombramiento de este último como primer ministro. Ambos acudieron a la tribuna oficial, desde la que el presidente tuvo también que soportar algunos abucheos.

Compartir nota: Guardar Nuevo