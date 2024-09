Google Fotos avanza a algunos usuarios la función impulsada por Gemini Ask Photos

Google ha anunciado que está avanzando a algunos usuarios seleccionados de Estados Unidos la funcionalidad Ask Photos, una experiencia de búsqueda conversacional impulsada por Gemini en su aplicación de fotografías. La compañía tecnológica presentó este asistente en el marco del pasado Google I/O 2024 celebrado en mayo, con el que esperaba ofreccer a los usuarios una manera "más fácil" para buscar recuerdos específicos o recordar información incluida en la galería. Con Ask Photos, por tanto, se puede encontrar algo de manera natural sin tener que desplazarse por toda la galería de Google Fotos haciendo preguntas y obteniendo "respuestas útiles" impulsadas por la IA de Gemini, según comentó Google en un comunicado. Las capacidades multimodales de esta tecnología pueden comprender el contexto y el tema de las fotografías para extraer detalles, como por ejemplo, qué decoración hay en el fondo de una imagen o en un cartel que ésta contenga. Con ello, señaló que los datos personales nunca se utilizarían para anuncios ni para entrenar ningún producto de IA generativa fuera de Google Fotos y que no se revisarían salvo en casos "excepcionales para abordar abusos y daños". También entonces señaló que comenzaría a probar esta función experimental "pronto" y ahora ha indicado que esta experiencia de búsqueda conversacional impulsada por Gemini ya está disponible para usuarios seleccionados en Estados Unidos. Ask Photos está, por tanto, al alcance de propietarios de dispositivos iOS y Android como parte de las pruebas de Google Labs. Por el momento solo se puede utilizar en inglés, aunque se ampliará a más idiomas en las próximas semanas.

