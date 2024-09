González de Araujo presenta herramienta de IA para optimizar finanzas de negocios

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de septiembre de 2024

· AIDA y AuditorIA son herramientas tecnológicas con las que se tendrán finanzas sanas y menos apercibimientos de autoridades fiscales.

· Out of the Box The Experience es el evento empresarial donde, además de conocer estas herramientas, se podrá hacer networking y vivir experiencias diversas.

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- El día de hoy, con la presencia del Mtro. Arturo González de Araujo, Socio Administrador de González de Araujo Consultores, se anunció el "Out of the Box: the experience", un evento empresarial exclusivo que convoca a los más notables directivos y empresarios de México a vivir una experiencia multisensorial que incluye cata de vinos, exposiciones, y, como plato fuerte, un panel de expertos titulado "Inteligencia artificial para empresas: tu aliada en seguridad fiscal, social y financiera". En él, participarán Adán Hernández, Director de Eclipse Telecomunicaciones y VP de Emprendimiento de COPARMEX, así como Ignacio Baca Torres, Director Ejecutivo de Baher Asesores Integrales y Presidente de la comisión ejecutiva de la CNB.

Ante el reciente anuncio de la Presidenta Electa de México, Dra. Claudia Sheinbaum, de buscar incrementar la recaudación fiscal por medio de la digitalización del SAT, las empresas tienen que encontrar en la propia tecnología, las herramientas para hacer frente a estas medidas. La Inteligencia Artificial es la solución y en "Out of the Box: the Experience" se planteará cómo las herramientas AIDA y AuditorIA son esenciales para un negocio con finanzas sanas y seguridad.

Out of the Box: the Experience se llevará al cabo el jueves 19 de septiembre en punto de las 5 pm en "La Galería" ubicada en Moliere 310, Polanco, CDMX. El registro al evento se puede realizar desde hoy en el sitio www.gonzalezdearaujo.com/experiencia, donde se puede consultar toda la información.

¿Cómo empleas tu la inteligencia artificial en tu empresa? Acompáñanos este 19 de septiembre a nuestro evento Out of the Box y se parte de esta nueva ola empresarial.

