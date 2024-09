Feijóo visitará mañana Canarias y viajará esta semana a Grecia para abordar la crisis migratoria

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que viajará a Canarias este martes para reunirse con el presidente canario, Fernando Clavijo, y también a Grecia esta semana para "hablar" con su primer ministro sobre temas migratorios. El objetivo Feijóo con su viaje a Canarias es "concretar una vez más la propuesta del Partido Popular" en materia migratoria, que, según ha añadido, "es coincidente con la de Coalición Canaria". En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press ha recordado que, "quien no ha negociado, ni quiere negociar la ley de Extranjería es el Gobierno de España, porque no tiene en el Congreso grupos parlamentarios que la apoyen y no la va a negociar con la oposición". Feijóo ha acusado a Sánchez de dejar a Canarias "tirada absolutamente" ante una situación "que no puede atender" y ha lamentado que las comunidades autónomas estén "soportando todo el caos migratorio que genera el Gobierno de España". "¿Quién está atendiendo a los migrantes mayores y menores?, las comunidades autónomas; ¿qué es lo que hace el Gobierno central? se niega a dar más recursos y a dejar instalaciones para atenderles, se niega a ayudar a las comunidades a cogestionar esas personas que no caben ya en los centros de menores", ha añadido el presidente del PP. Frente a esta situación, Feijóo ha puesto como ejemplo la política migratoria de otros países como Grecia e Italia y ha anunciado que tiene previsto reunirse esta semana con el primer ministro griego para "hablar también de migración". En este sentido, se ha preguntado "por qué los griegos o los italianos han bajado el número de migrantes irregulares que entran en sus países y España hoy, en la ruta canarias, lo ha incremento un 50%". En su opinión, "Meloni ha gestionado la migración mucho mejor que Sánchez, es la verdad", aunque ha evitado referirse a los métodos utilizados por el Gobierno italiano para frenar la llegada de migrantes. A su juicio, "desde el punto de vista de las mafias y tráfico de personas, España es un chollo italiano" y ha destacado los acuerdos alcanzados por el ejecutivo de Italia "en los países de origen para evitar que las mafias de personas trabajen y se lucren contra la vida de los ciudadanos". Respecto a la iniciativa legislativa popular para regular a medio millón de inmigrantes que ya están en España, Feijóo ha precisado que se "está viendo en este momento si se puede y cómo se puede y cuáles son los requisitos para regularizar a los 500.000 que ya están en España, aquellos que están intentando trabajar, que cumplen las leyes y que no tienen ningún tipo de antecedente penal". "Todos estos (migrantes), si tenemos sitio, evidente la necesidad acredita que es bueno que se queden", ha admitido Feijóo. Y ha insistido que, en el caso de los inmigrantes irregulares que "no cumplen las leyes del país, hay que expulsarles". Feijóo también ha coincidido con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, a la hora de defender como "prioridad" a los parados españoles y a los migrantes en situación irregular que ya están en el país en alusión a la gira de Pedro Sánchez por Mauritania en la que aseguró que España necesita al año 250.000 migrantes más. Para Feijóo esto "es un efecto llamada absolutamente pernicioso".

