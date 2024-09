ETF de bitcóin en EE.UU. pierden US$1.200M en racha de salidas más larga

(Bloomberg) -- Los fondos estadounidenses cotizados de bitcóin han registrado su mayor racha de salidas netas diarias desde que comenzó a negociarse en bolsa a principios de año, como parte de un repliegue más amplio de los activos de mayor riesgo en un periodo difícil para los mercados mundiales.

Los inversionistas retiraron cerca de US$1.200 millones en total del grupo de 12 fondos cotizados en bolsa (ETF) durante los ocho días transcurridos hasta el 6 de septiembre, según muestran los datos recopilados por Bloomberg. La caída se produce en medio de un periodo agitado para las acciones y las materias primas debido a las preocupaciones sobre el crecimiento económico.

Los datos mixtos sobre el empleo en EE.UU. y la presión deflacionista en China están haciendo mella en los operadores. La incertidumbre está sacudiendo el mercado de criptomonedas, cuyas oscilaciones se han vuelto más estrechamente ligadas a los movimientos en las acciones sobre la base de una creciente correlación a corto plazo.

El bitcóin ha tenido dificultades en septiembre, registrando una pérdida de aproximadamente el 7%. Pero el mayor activo digital cosechó modestas ganancias durante el fin de semana y subió aproximadamente un 1% hasta los US$54.870 a las 13:00 horas del lunes en Singapur.

Cobertura para el debate

“El pequeño repunte de alivio parece estar impulsado en parte por algunas personas influyentes prominentes que están cerrando sus posiciones cortas”, dijo Sean McNulty, director de operaciones del proveedor de liquidez Arbelos Markets. Citó como ejemplo una reciente publicación en las redes sociales de Arthur Hayes, cofundador de la plataforma de negociación BitMEX.

Un repunte en las encuestas y los mercados de predicción de Donald Trump, el candidato republicano procripto para las elecciones presidenciales de EE.UU., también puede estar jugando un papel, dijo McNulty. Informó de una mayor demanda de coberturas de opciones en caso de que el debate del martes entre Trump y la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, avive la volatilidad. Harris aún no ha detallado su postura sobre las criptomonedas.

Los ETF estadounidenses de bitcóin que invierten directamente en la criptodivisa original debutaron en enero con mucha fanfarria. La inesperada fuerte demanda de los fondos contribuyó a impulsar el token hasta un máximo histórico de US$73.798 en marzo. Posteriormente, los flujos de entrada se moderaron y el repunte del bitcóin en lo que va de año se ha enfriado hasta cerca del 30%.

Es probable que el token cotice en su rango reciente de US$53.000 a US$57.000 hasta que EE.UU. publique los datos de los precios al consumidor el miércoles, dijo Caroline Mauron, cofundadora de Orbit Markets, un proveedor de liquidez para la negociación de derivados de activos digitales. Las cifras de inflación pueden dar forma a las expectativas sobre el ritmo de la relajación monetaria prevista por la Reserva Federal de EE.UU.

Nota Original: US Bitcoin ETFs Bleed $1.2 Billion in Longest Streak of Outflows

(Agrega párrafos al final)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.