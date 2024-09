Estados Unidos suspende plan que pretende sacar a gatos del Viejo San Juan, en Puerto Rico

San Juan, 9 sep (EFE).- La organización sin ánimo de lucro estadounidense, Alley Cat Allies, ubicada en el estado de Maryland, informó este lunes de que el gobierno de Estados Unidos paralizó temporalmente un plan para eliminar los gatos del barrio colonial del Viejo San Juan, en Puerto Rico, hasta que se resuelva una demanda que se opone al proyecto.

"Los esfuerzos legales de Alley Cat Allies y su negativa a dar marcha atrás han forzado al Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos (NPS) a aceptar detener el movimiento de su cruel plan para eliminar y matar gatos en el sitio histórico a partir del 1 de octubre", indicó la organización en un comunicado.

Por su parte, Lara Cartagena, portavoz de la organización Save a gato, que desde hace 20 años se encarga de alimentar, cuidar y dar en adopción a algunos de los felinos en Puerto Rico y en otras partes de Estados Unidos, afirmó a EFE que están "súper contentos de esta victoria gracias a Alley Cat Allies".

"Pero no bajamos la guardia porque no sabemos que va a traer el 2025 y seguiremos cuidando y recogiendo a los gatos. Tenemos que ver que es lo que va a pasar ahora y no vamos a bajar la guardia, no tenemos aún garantía de que el plan sea suspendido hasta que se resuelva la demanda", expresó Cartagena.

Inicialmente, las autoridades federales estipularon seis meses, es decir hasta mayo, para sacar del lugar a los mininos, pero Save a gato solicitó que se ampliara el plazo hasta diciembre y reclamó apoyo económico gubernamental y de equipos como trampas para capturarlos.

En abril, Alley Cat Allies demandó al Servicio de Parques Nacionales con el fin de detener su plan contra los felinos del Viejo San Juan.

Yonaton Aronoff, abogado que representa a Alley Cat Allies, remarcó que la organización "no dará marcha atrás" por el bien "de los gatos y de los muchos residentes de Puerto Rico y defensores de todo el mundo que se han pronunciado para defenderlos".

Actualmente, hay cinco estaciones de alimentación para los gatos en el paseo que se eliminarán si sigue adelante el plan presentado por el Servicio de Parques Nacionales. EFE

ea