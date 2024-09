El PP, "encantado" de recibir al "presidente electo" Edmundo González: "Que Maduro no piense que significa su renuncia"

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha subrayado este lunes que en la Comunidad están "encantados" de que "el presidente electo" de Venezuela, el opositor Edmundo González, esté en España y ha advertido al "tirano" Nicolás Maduro que no crea que su petición de asilo "significa su renuncia". En declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces, el portavoz de los 'populares' en la Cámara de Vallecas ha insistido en que están "encantados" de que Edmundo González "esté a salvo" del "régimen tirano" de Maduro en Venezuela. "Esperamos que no se piense el tirano que esto significa la renuncia, si no todo lo contrario. Venezuela habló y dijo quién quería que fuera su presidente", ha recalcado, al tiempo que ha pedido la máxima colaboración para "el tirano abandone el poder". Por su lado, desde Vox, la portavoz Rocío Monasterio ha cargado contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por dedicarse "a facilitar el trabajo a Maduro y a sacar a la oposición del país", y contra el PPE en Bruselas por no hacer nada para evitarlo. "¿Qué es lo que ha hecho Zapatero? Ser el lacayo de Maduro y facilitarle una salida a la oposición o forzar a una oposición para que se fuera del país. Y en este trabajo estaba el colaborador necesario que era Borrell desde Bruselas y por desgracia el Grupo de los Populares en Bruselas, que no ha hecho nada para evitar esta salida", ha señalado. "Desde Vox los venezolanos van a tener todo el apoyo y van a tener sobre todo claridad. No le vamos a hacer el juego a Maduro como ha hecho Zapatero, como hacen en Bruselas. Y por otro lado, pues por supuesto, dar la bienvenida a todos los venezolanos que vienen a España, que lo hacen huyendo del comunismo, del terror, de la prisión, del desastre absoluto, de la persecución que supone ese socialismo que lo que trae es terrible, la ruina, la miseria y la falta de libertad", ha subrayado.

