El OIEA asegura que la central nuclear de Zaporiyia permanecerá cerrada mientras dure el conflicto

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha asegurado que la central nuclear de Zaporiyia --ubicada en el sur de Ucrania pero bajo control ruso desde marzo de 2022-- permanecerá cerrada mientras dure el conflicto en territorio ucraniano. Grossi ha comparecido este lunes en la sesión de apertura de la junta de gobernadores del OIEA en Viena, donde se ha referido a la situación de la seguridad nuclear en Ucrania y ha recalcado que, según las recomendaciones del organismo, la central de Zaporiyia no retomará su actividad. "En línea con la recomendación de la agencia, según entendemos, ningún reactor reanudará su funcionamiento mientras el conflicto siga amenazando la seguridad nuclear y la seguridad en la central", ha manifestado Grossi en unas declaraciones recogidas por el propio OIEA. Asimismo, el director general del OIEA ha subrayado que el trabajo de la organización sobre el terreno sigue siendo "esencial para reducir la posibilidad de un accidente nuclear" en unas instalaciones cuyos reactores siguen "apagados en frío" y donde la situación sigue siendo "precaria". "Las explosiones periódicas, los ataques con vehículos aéreos no tripulados, los tiroteos, las repetidas interrupciones del suministro de energía externa y otros desafíos, aumentan el riesgo de un accidente nuclear", ha resaltado. Más allá de la central nuclear de Zaporiyia, Grossi se ha referido a la situación en otras instalaciones en territorio ucraniano, como son las plantas de Jmelnitski, Ucrania Sur y Rivne, que han seguido produciendo electricidad aunque también han sido objeto de ataques rusos. Grossi ha recordado que en sus repetidas visitas a Kiev ha abordado con las autoridades locales, incluido el presidente Volodimir Zelenski, la situación de seguridad nuclear en el país, a la par que ha brindado asesoramiento al respecto y ha abordado los planes de Ucrania para adquirir nuevos equipos. Por otro lado, ha hecho hincapié en su reciente viaje a la provincia rusa de Kaliningrado, donde también ha conversado con autoridades locales sobre la situación de seguridad nuclear. Grossi también se ha referido a los ataques ucranianos sobre Kursk y las amenazas a la central nuclear rusa ubicada en este territorio. "El OIEA ha estado siguiendo de cerca las actividades militares que se han producido en las inmediaciones de la central nuclear de Kursk (...) Prevenir un accidente nuclear durante esta terrible guerra es vital y atacar una central nuclear es inaceptable, independientemente de dónde esté situada", ha dicho. Así las cosas, Grossi ha recordado la necesidad de respetar "el principio de no atacar una central nuclear bajo ninguna circunstancia", y ha hecho un llamamiento "a la máxima moderación" para evitar "un accidente nuclear con el potencial de tener graves consecuencias radiológicas".

