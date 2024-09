El Kremlin declina pronunciarse sobre el posible envío de misiles balísticos a Rusia por parte de Irán

El Kremlin ha declinado este lunes pronunciarse sobre las informaciones que apuntan a que Irán ha entregado misiles balísticos a Moscú y ha sostenido que "no todo ese tipo de información se corresponde con la realidad", en medio de las denuncias por parte de Ucrania sobre estas posibles entregas. "Hemos visto la información. No siempre este tipo de informaciones ser corresponde con la realidad", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, quien ha reseñado que Irán "es un socio importante", según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. Así, ha manifestado que Moscú y Teherán están "desarrollando" sus lazos a nivel "comercial y económico". "Estamos desarrollando una cooperación y un diálogo en todas las áreas posibles, incluidas las más sensibles, y seguiremos haciéndolo en interés de los pu8eblos de ambos países", ha zanjado. El Gobierno de Ucrania criticó el sábado la "profundización" de la cooperación militar entre Rusia e Irán y expresó su "profunda preocupación" ante el posible envío de misiles balísticos a Moscú por parte de Teherán en medio de la invasión desatada en febrero de 2022, al tiempo que advirtió a las autoridades iraníes de las "consecuencias devastadoras" de estas acciones para sus relaciones. Fuentes oficiales estadounidenses y europeas citadas por el diario 'The Wall Street Journal' indicaron el viernes que Irán ha enviado a Rusia misiles balísticos de corto alcance, en medio del incremento de la ofensiva militar en el este de Ucrania, tras lo que el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Sean Savett, afirmó que "cualquier transferencia de misiles balísticos por parte de Irán a Rusia implicaría un aumento drástico del apoyo iraní a la guerra de agresión rusa contra Ucrania".

Compartir nota: Guardar Nuevo