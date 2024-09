El italiano Jannik Sinner se corona en el US Open ante el ídolo local Taylor Fritz

El tenista italiano Jannik Sinner ha ganado este domingo el US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, al superar en tres sets al estadounidense Taylor Fritz por 6-3, 6-4 y 7-5 en apenas 2:15 horas de juego, con superioridad pese a la mejora constante del ídolo local en la pista Arthur Ashe. Sinner, en el ojo del huracán por el trato recibido tras un posible caso de dopaje al dar positivo en clostebol, no dio opción al debate en la pista. La mejora de Fritz igualó las cosas, sobre todo en el tercer set, pero el triunfo del italiano nunca estuvo en duda y el actual número 1 del mundo sigue demostrando en este 2024 que hay pocos que puedan toserle cuando está a su mejor nivel. Mejor en el saque, con una seguridad brutal en su servicio, y atento para no cometer y sí provocar errores no forzados en Fritz, Sinner se llevó las dos primeras mangas sin apenas sufrir. Sí lo hizo en el tercer set, cuando el estadounidense, arropado por las más de 23.000 almas que le animaban, subió su nivel y estuvo cerca de por lo menos forzar un cuarto set. Pero esta situación no llegó a ser más que una utopía, porque Jannik Sinner cerró el partido por la vía rápida para unirse al selecto grupo de tenistas, formado previamente por Novak Djokovic, Roger Federer y Mats Wilander, que en un mismo año lograron ganar el Abierto de Australia y el US Open; el primer y el último 'Grand Slam' de la temporada. Además, Sinner encadena ya 11 victorias consecutivas que le han dado para ganar el ATP Masters 1000 de Cincinnati, en una gran preparación para ahora hacerse con el Abierto de Estados Unidos, teniendo todo en contra ya que la afición iba claramente con Fritz, que pese a tener esas alas extra no pudo volar en la pista contra un italiano muy superior. Y eso que Fritz, que empezó 2-0 abajo en el primer set, logró darle la vuelta al marcador y enlazar tres juegos para hacer soñar a propios y extraños. Pero Sinner le devolvió la moneda para, con dos roturas incluidas, cerrar el primer set a su favor por 6-3. En el segundo y el tercero, Fritz fue capaz de sumar cada vez un juego más a su favor, algo insuficiente como para impedir a Sinner ganar por primera vez en Nueva York. Jannik Sinner es el primer italiano que conquista el título en Nueva York en el cuadro individual masculino, y se a su compatriota Flavia Pennetta, quien hasta ahora era la única jugadora de esta nacionalidad capaz de ganar el título, cuando lo hizo en 2015 justo antes de poner fin a su carrera. Por contra, Sinner parece tener cuerda para rato.

