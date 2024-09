El Gobierno libanés pide medidas "eficaces" al Consejo de Seguridad de la ONU frente a bombardeos israelíes

El primer ministro en funciones de Líbano, Nayib Mikati, ha defendido este lunes la necesidad de convocar una "sesión especial" del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la situación en su país y aprobar medidas "eficaces" frente a los bombardeos israelíes. Mikati ha reunido a representantes diplomáticos y de organizaciones internacionales en el Palacio de Gobierno de Beirut y les ha pedido una nueva resolución de la ONU para un alto el fuego, según recoge el diario 'L'Orient le Jour'. En concreto ha solicitado "medidas más eficaces y decisivas" contra "las violaciones del derecho internacional y de la Convención de Ginebra", así como por los "ataques llevados a cabo por Israel contra civiles libaneses". Ha abogado así por una "respuesta rápida y fuerte" de la ONU. El sábado murieron tres miembros de la Defensa Civil de Líbano en un bombardeo israelí en Frun, en el sur de Líbano, con lo que son ya 25 los rescatistas muertos desde el 7 de octubre. En total han muerto 606 personas en ataques israelíes, de las que 138 eran civiles civiles, según las cifras oficiales. Tras la reunión, el ministro de Asuntos Exteriores libanés, Abdalá Bu Habib, ha indicado que Mikati ha solicitado "la celebración de una sesión del Consejo de Seguridad sobre el Líbano, en particular sobre los ataques contra civiles" a través de la delegación libanesa ante la ONU. "No pedimos al Consejo de Seguridad que pare los combates, sino una reunión consultiva que podría conducir a ello o al menos evitar que los civiles sean atacados. Por eso actuamos en todos los foros internacionales. Estamos en contacto con todos los países, así como con el Consejo de Seguridad, y en caso de un alto el fuego, tendrá que haber una nueva resolución", ha explicado. Cualquier resolución sobre un alto el fuego sería "una nueva" y no una "modificación de la resolución 1701" de 2006. "Si se llega a una buena resolución (de alto el fuego), la aceptaremos como Estado e intentaremos convencer a Hezbolá, porque es responsabilidad del Estado libanés", ha explicado.

