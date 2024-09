El ECDC notifica más de 20.000 casos y 600 muertes por viruela del mono en África en 2024

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha actualizado este lunes, 9 de septiembre, los datos sobre la situación epidemiológica de la viruela del mono, donde se recogen más de 20.000 casos y 600 muertes en los Estados miembros de la Unión Africana en lo que va de 2024, siendo la República Democrática del Congo y Burundi los países que tienen actualmente más casos. En general, los países declarantes son Burundi, Camerún, República Centroafricana, República del Congo, Costa de Marfil, República Democrática del Congo (RDC), Gabón, Liberia, Kenia, Nigeria, Ruanda, Sudáfrica y Uganda. La situación epidemiológica sigue siendo similar a la de la semana anterior. Desde la última actualización, un nuevo país, Guinea, ha notificado un caso de mpox. Aún no se ha determinado el clado. Los dos países que han notificado el mayor número de casos en las últimas semanas siguen siendo la RDC y Burundi. La RDC sigue registrando el mayor número de casos de viruela del mono, con 1.838 casos confirmados, 1.095 sospechosos y 35 fallecidos desde el 23 de agosto hasta el 30 de agosto. El número acumulado de casos en 2024 es de más de 20.000 infecciones (4.799 confirmadas y 17.801 sospechosas), incluyendo 610 muertes. Según el informe mundial de la OMS sobre el mpox, se han notificado 27 muertes confirmadas por mpox en la RDC en general. Están circulando los clados Ia y Ib del MPXV. Según los CDC africanos, la mayoría de los casos y defunciones notificados se dan en personas menores de 15 años (66% de los casos y 82% de las defunciones), mientras que los varones representan el 73 por ciento de todas las personas con viruela símica. En Burundi, hasta el 1 de septiembre de 2024, se han notificado 328 casos confirmados según la OMS. Según el informe semanal de situación AFRO de la OMS del 30 de agosto, se notificaron casos en 29 de los 49 distritos. Más de un tercio de los casos (37,5%) se notificaron entre niños menores de 10 años (24% entre <5 años) y 24,6% entre personas de 20 a 30 años. Hay una ligera preponderancia de varones entre los casos (56%). La tasa de positividad de las pruebas es del 37,6% (455 pruebas realizadas en total, a 28 de agosto). Hasta el 2 de septiembre, Uganda había notificado 10 casos confirmados de viruela del mono. De ellos, siete se notificaron fuera de Kasese, que es la zona fronteriza con la RDC donde se han notificado tres casos en total (incluidos los dos primeros casos notificados en Uganda). Al menos siete casos no tienen antecedentes de viajes a las zonas afectadas y dos se notificaron en Kampala. Kenia ha notificado cinco casos de mpox. Los dos primeros casos eran varones que habían sido detectados en los puntos de entrada. El tercer caso, notificado el 30 de agosto, es una mujer con antecedentes de viaje a Uganda. El caso se notificó en Nairobi. Liberia notificó un caso de mpox el 2 de septiembre de 2024 y otro el 7 de septiembre de 2024, aunque todavía no se ha identificado el clado. Otros seis casos han sido notificados hasta la fecha en 2024, el más reciente en agosto pero antes de la declaración de Emergencia de Salud Pública de Seguridad Continental por Africa CDC el 13 de agosto de 2024. En total, ocho casos han sido notificados en el país.

