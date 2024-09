El cine musical gana peso en Toronto con Elton John y Robbie Williams como protagonistas

Toronto (Canadá), 9 sep (EFE).- La 49 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) es quizás una de las más musicales de las últimas décadas, con la proyección, entre otros, de filmes con Bruce Springsteen, Elton John, Andrea Bocelli y, este lunes, 'Better Man', un drama musical sobre el cantante británico Robbie Williams.

La muestra canadiense también estrena hoy el último filme del director estadounidense Francis Ford Coppola, 'Megalopolis', que ya se proyectó en Cannes, y la película francesa 'Les Barbares', sobre una pequeña comunidad rural de Francia que se prepara para recibir refugiados ucranianos pero recibe en cambio personas desplazadas por la guerra en Siria.

'Better Man' es una inusual biografía dirigida por el australiano Michael Gracey ('Greatest Showman', 2017).

Es inusual porque aunque es un drama musical sobre Robbie Williams, integrante del grupo Take That en la década de los 90 y uno de los artistas de más ventas en todo el mundo a principios del siglo XXI, es interpretado por un mono creado con ordenadores al que Williams da voz.

Todo porque en el pasado Williams, que ha vendido más de 80 millones de álbumes y es el autor de canciones como 'Angels' o 'She's the One', expresó que se sentía como "un mono" actuando.

Más convencionales a la hora de escoger su reparto son los documentales sobre Elton John, Bruce Springsteen, Andrea Bocelli o el grupo canadiense The Tragically Hip, que también forman parte del certamen de este año, que se clausura el próximo domingo.

Elton John, convaleciente de una reciente infección ocular, se emocionó cuando asistió el viernes en TIFF al estreno de 'Elton John: Never Too late', de R.J. Cutler y David Furnish, e incluso se le salieron las lágrimas cuando habló de su familia.

"Mi tumba no quiero que diga que he vendido un millón de discos. Quiero que diga que fue un gran padre y un gran esposo", declaró el cantante británico, de 77 años.

Precisamente 'Never Too Late' recoge parte de su vida familiar con su esposo, Furnish, codirector del documental, y sus dos hijos, Zachary y Elijah.

Otra leyenda de la música, el estadounidense Bruce Springsteen, también se refirió a su legado con un lenguaje un poco más colorido en el estreno este domingo de 'Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band', dirigida por Thom Zimny ('Sly', 2023), con quien ha colaborado en más de una veintena de filmes durante décadas.

Inmediatamente tras la proyección del documental, que narra la vida de su grupo musical, la estrella, de 75 años, declaró ante el público en Toronto: "Si me voy mañana no pasa nada, porque ¡vaya viaje de puta madre!".

Otros cantantes también con películas en TIFF este año son Andrea Bocelli, The Tragically Hip, Tegan and Sara o Randy Bachman, un icono de la música canadiense que cofundó la influyente banda Guess Who.

Luego hay películas como 'K-Pops', dirigida y protagonizada por el rapero Anderson .Paak; 'Mother Mother', también dirigida por otro rapero, K'naan Warsame; la iraní 'A Sister's Tale', de Leila Amini, o 'The Piano Lesson', dirigida por Malcolm Washington e interpretada por Samuel L. Jackson.

Y en esta lista no podía faltar la española 'Polvo serán', del director catalán Carlos Marqués-Marcet.

La cinta, estrenada el sábado, es una producción entre España y Suiza que inaugurará en octubre la 69 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y está protagonizada por Ángela Molina, Alfredo Castro y Mònica Almirall.

Este largometraje sobre la eutanasia combina la comedia y el drama, la música de María Arnal y la danza de La Veronal para construir la historia. EFE

