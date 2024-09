(Crónica) Cristiano y Modric dan en su eterna juventud la victoria a Portugal y Croacia

La selección de Dinamarca ha ganado a Serbia (2-0) este domingo para seguir al frente del Grupo D de la divisón A de la Liga de Naciones de la UEFA, mismo grupo en el que está una España que es segunda tras ganar en Suiza, mientras que los sempiternos Cristiano Ronaldo y Luka Modric dieron los triunfos a Portugal y Croacia frente a Escocia y Polonia, respectivamente. La segunda jornada de esta UEFA Nations League deja, por el momento, pocas sorpresas. Para los románticos del fútbol, seguro sorprenderá el empate logrado en casa por Gibraltar ante Liechtenstein (2-2), pero ninguna 'grande' perdió la oportunidad de ganar y de seguir sumando. En el mismo Grupo D de España, que en la primera jornada no halló la tecla para batir a Serbia, la selección de Dinamarca sí tumbó a los serbios con goles de Albert Gronbaek en el 36' y de Yussuf Poulsen en el 61'. Apenas tiraron tres veces a puerta pero superaron a Predrag Rajkovic en dos de ellas, para sumar así un triunfo de vital importancia. Jugó Cristian Eriksen, bien, ese partido para sumarse a la lista de 'viejos rockeros' que, como Cristiano Ronaldo y Luka Modric, siguen llevando el peso en sus equipos. Los portugueses ganaron a la siempre combativa Escocia por 2-1 en el Estádio do Benfica, remontada incluida al gol inicial de Scott McTominay con tantos de Bruno Fernandes y de Cristiano Ronaldo, en el 88', para poner en pie a un feudo en el que fue rival en un pasado ya muy lejano. También fue clave Luka Modric para Croacia, ya que en el 52' logró el gol del triunfo (1-0) contra la Polonia del blaugrana Robert Lewandowski, al que apenas le llegaron balones. Fue superior Croacia el Opus Arena de Osijek, pero solo el madridista Modric pudo ver puerta y dar 3 puntos de gran importancia a su selección. Ahora, en el Grupo A, Portugal es líder con 6 puntos, con 3 para Croacia y Polonia y ninguno para Escocia. La mayor goleada la protagonizó Suecia al ganar por 3-0 a Estonia, que perdió por roja directa a Kevor Palumets cuando Suecia ya ganaba gracias al doblete de Viktor Gyökeres y al gol de Alexander Isak. Pocos problemas para los escandinavos en el Friends Arena, donde pocos amigos hicieron al no dar bola a unos estonios que cierran el Grupo A de la Liga C. En el otro duelo del grupo que lidera Suecia, Eslovaquia sigue el tren sueco con otra victoria, esta vez contra Azerbaiyán (2-0). En la misma Liga C, la tercera división de esta Nations League, en el Grupo C ganaron Bielorrusia y Bulgaria a Luxemburgo (0-1) e Irlanda del Norte (1-0) respectivamente. Mientras, en el Grupo A de la Liga D, la peor división, se dio ese empate entre Gibraltar y Liechtenstein, que sigue sin ganar tras perder en la primera jornada contra San Marino.

