Condenados a 14 y 4 años de cárcel dos paquistaníes que instaron a matar al ultraderechista Wilders

Un tribunal de La Haya ha condenado a 14 y a 4 años de prisión a dos ciudadanos paquistaníes que habían emplazado a sus seguidores a asesinar al líder de la formación ultraderechista Partido por la Libertad (PVV), Geert Wilders. La pena de 14 años ha sido impuesto al líder espiritual Mohamed Ashraf Asif Yalali, de 56 años, mientras que Saad Husain Rizvi, de 29 años y dirigente del partido Tehreek e Labaik Pakistan (TLP) ha sido condenado a cuatro años de prisión, informa la televisión pública holandesa NOS. El tribunal considera coherente que los seguidores de Yalili se tomaran en serio sus palabras, por lo que lo considera culpable de una incitación a unc rimen con objetivos terroristas. En cambio, Rizvi ha sido absuelto de un delito con fines terroristas por falta de pruebas, ha explicado el tribunal, por lo que su pena se ha visto sensiblemente reducida con respecto a los seis años que pedía la Fiscalía. Ninguno de los dos condenados se encuentra en Países Bajos y tampoco existe un tratado de extradición en vigor, por lo que Islamabad no tiene ninguna obligación de detener o entregar a estos dos hombres. Tras conocerse la sentencia, Wilders ha manifestado su satisfacción. "Espero que el Gobierno holandés también haga todo lo posible para que los implicados cumplan las sentencias", ha apelado. "Además es una señal importante a nivel internacional de que emitir una fatua contra un diputado no quedará sin sanción", ha añadido. La condena tiene su origen en las amenazas lanzadas desde Pakistán después de que Wilders anunciara en 2018 un concurso de viñetas cómicas con temática del profeta Mahoma con un premio de 10.000 dólares. Finalmente no se realizó el concurso. El caso es similar al del exjugador de críquet paquistaní Jalid Latif, quien fue condenado 'in absentia' a doce años de prisión el año pasado por incitación al asesinato de Wilders.

Compartir nota: Guardar Nuevo