Borrell alerta de que "la anarquía" en Gaza puede convertir la Franja en "un Mogadiscio en el Mediterráneo"

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha advertido este lunes de la situación de violencia y "anarquía" que se vive en Gaza, asegurando que la falta de un alto el fuego puede llevar a un deterioro que convierta la Franja en un "Mogadiscio en el Mediterráneo", en referencia a la inseguridad y falta de gobernabilidad de la capital de Somalia. En declaraciones desde el paso fronterizo entre Egipto y Gaza, donde ha iniciado este lunes su gira en la región que le llevará también a Líbano, el jefe de la diplomacia comunitaria ha avisado de que en la Franja está en juego la estabilidad y la seguridad de todo Oriente Próximo, por lo que todos los actores tienen que evitar un deterioro mayor de la crisis. "Tenemos que evitar que Gaza se convierta en una nueva Mogadiscio. Una Mogadiscio en el Mediterráneo, o un nuevo Haití. Una tierra sin ley ni orden, abandonada a las bandas, a la violencia de gente desesperada", ha afirmado Borrell, insistiendo en que la comunidad internacional debe apoyar a la Autoridad Palestina "para que la ley y el orden vuelvan a Gaza". En este sentido, ha asegurado que distribuir la ayuda humanitaria en la Franja es difícil por la "anarquía total" que impera en el enclave palestino, insistiendo en que hay que prevenir a toda costa que la situación sea incontrolable en "términos de violencia, de terrorismo o de migración forzada". Al tiempo ha reconocido que la UE está lejos de poder desplegar fuerzas de seguridad en el terreno, a través de la misión EUBAM Rafá, ya que necesita el acuerdo de todas las partes, incluido Israel, y requiere de un alto el fuego que garantice las condiciones mínimas de seguridad. DENUNCIA EL BLOQUEO HUMANITARIO A GAZA A escasos metros del paso de Rafá, el Alto Representante ha denunciado el bloqueo humanitario que sigue persistiendo en la Franja, tras indicar que 1.400 camiones con cargamento de asistencia están a la espera de poder acceder al enclave que recibe ahora solo 50 camiones por día. "Esto es una gota en el océano de necesidades del otro lado", ha lamentado Borrell, en referencia a la "tragedia" se vive en Gaza y que ha atribuido a las autoridades israelíes, después de señalar que la de la Franja "no es una crisis creada por la naturaleza". "No es una inundación. No es un terremoto. No es una de esas crisis que la naturaleza crea de vez en cuando y que no podemos prevenir ni evitar. Es una crisis creada por el hombre, una tragedia creada por el hombre", ha señalado. Así las cosas, Borrell ha pedido que la comunidad internacional y la propia UE haga "más y más rápido". "Hacemos mucho, pero desde luego no lo suficiente y desde luego no tan rápido como se necesita", ha indicado, tras criticar que hay muchos "obstáculos" a la ayuda humanitaria europea. VIOLACIÓN MASIVA DE DDHH Acompañado de autoridades egipcias, el responsable de Exteriores de la UE ha insistido en que el "horror" de los atentados de Hamás del 7 de octubre "no puede justificar otro horror" en referencia a la ofensiva israelí. "Lo que está ocurriendo hoy en Gaza es otro horror. No es sólo una cuestión de defenderse. Es, creo, una violación masiva de los Derechos Humanos", ha subrayado. Aparte de asegurar que la UE apoyará al pueblo palestino para atender su situación crítica en la Franja, ha reiterado en que "hay que buscar una solución política" a la crisis que pasa por un alto el fuego pese a lamentar que las negociaciones de Israel y Hamás que cuentan con la mediación de Egipto, Qatar y Estados Unidos llevan meses paradas. "Desgraciadamente, las negociaciones no van tan rápido. ¿Cómo puedo utilizar la palabra rápidamente, cuando han estado estancadas durante semanas y meses?", ha criticado.

