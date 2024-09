Android 15 dificultará el restablecimiento de fábrica en caso de robo del 'smartphone' con una clave secreta

Android 15 incorporará una serie de cambios para dificultar a los ladrones cambiar la configuración del dispositivo a través del restablecimiento de fábrica mediante la solicitud de una clave secreta, lo que complicará aún más que se puedan revender los terminales robados. Google anunció en mayo una serie de funcionalidades impulsadas por Inteligencia Artificial (IA), que integrará en el sistema operativo Android 15, con las que busca proteger la información de los usuarios antes, durante y después del robo de sus dipositivos. Una de estas características es la actualización del restablecimiento de fábrica, que impedía que un ladrón pudiese configurar un dispositivo nuevamente sin conocer las credenciales del dispositivo o de la cuenta de Google. "Esto hace que un móvil robado no se pueda vender, lo que reduce el incentivo para su robo", puntualizó entonces, sin dar más información. Google ya dispone de un sistema de seguridad contra dispositivos redefinidos (FRP, por su siglas en inglés), una medida diseñada para evitar que los usuarios utilicen dispositivos Android sustraídos. Esto significa que, si un móvil tiene una cuenta de Google asociada y se restablece la configuración de fábrica, este sistema solicita las credenciales de la cuenta de Google antes de que se cargue el sistema. Así, si alguien roba un terminal con sistema operativo Android con este sistema activado, en principio el ladrón no podrá seguir utilizándolo, debido a que el dispositivo solicita la contraseña de la cuenta de Google para que se pueda volver a usar. Esto, no obstante, se podía solventar si el usuario conociese las claves solicitadas o empelase otro tipo de trampas. Por ejemplo, saltarse el asistente de Configuración. El experto en Android Mishaal Rahman ha descubierto recientemente una serie de cambios en la opción de restablecimiento de fábrica en Android 15, entre los que se encuentra la obligación de introducir una clave secreta en el arranque del dispositivo para desactivar el FRP. El analista ha señalado que el dispositivo almacenará una copia de esta clave y que, durante el uso normal, Android la utilizará automáticamente para desactivar el FRP cada vez que se arranque el dispositivo. Sin embargo, cuando parte de los datos que este almacena se borren -mediante un restablecimiento de fábrica "no fiable"- "el usuario tendrá que proporcionar una clave en el siguiente arranque que coincida con el número secreto almacenado", según ha compartido a través de Android Authority. Esto también requiere acceder a la cuenta de Google que estaba asociada al dispositivo antes de su restablecimiento. Asimismo, Rahman ha indicado que los cambios en el código de Android 15 también impiden que el FRP se restablezca aunque alguien consiga entrar en la aplicación de Ajustres de Android, y que impedirán que los ladrones utilicen los dispositivos "aunque consigan saltarse la pantalla de inicio de sesión". Por último, ha señalado que estos cambios contribuirán en gran medida a que los ladrones burlen la protección de restablecimiento de fábrica y ha recordado que Google permite a los fabricantes de equipos originales (OEM) ampliar el sistema FRP con sus propias restricciones. Esto podría dificultar aún más el acceso de usuarios no autorizados a los dispositivos robados.

