Albares desmiente a Delcy Rodríguez: "No ha habido ninguna negociación ni contrapartida" con el Gobierno venezolano

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha negado tajantemente que haya habido ningún tipo de negociación política con el Gobierno de Nicolás Maduro ni "contrapartidas" para propiciar la salida del candidato opositor Edmundo González, quien gozará de "libertad de expresión" ahora que se encuentra en España. "Los únicos contactos han sido de tipo operativo", ha asegurado el ministro, en entrevista con Onda Cero recogida por Europa Press, después de que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, haya sostenido que hubo "amplias conversaciones y contactos" con el Gobierno español, al tiempo que ha lamentado las "tonterías" que desde ayer ha escuchado y leído. Esos contactos fueron para facilitar que aterrizara en Caracas el avión de la Fuerza Aérea española que trasladó finalmente a España al dirigente opositor y para garantizar la seguridad del vehículo que le trasladó desde la residencia del embajador español en la que se encontraba hasta el aeropuerto, ha explicado Así pues, ha reiterado, "no ha habido ningún tipo de negociación política entre el Gobierno de España y el Gobierno de Venezuela y no ha habido ninguna contrapartida para que Edmundo González pudiera salir". "Si alguien conoce alguna no tiene más que decirlo", ha desafiado. El jefe de la diplomacia ha indicado que no se les han planteado contrapartidas pero en todo caso el Gobierno no las habría aceptado "nunca". "La posición de España sigue siendo la misma con Edmundo González en Caracas o en Madrid, no vamos a reconocer la supuesta victoria de Nicolás Maduro, queremos que se entreguen las actas, una línea roja absoluta para nosotros y que nos ha guiado para conceder asilo es proteger los derechos políticos e integridad física" de los líderes políticos, ha puntualizado Según ha precisado, la "única conversación" que ha mantenido él en esta gestión fue para hablar con el candidato opositor y confirmar lo que ya le habían trasladado desde la Embajada española, que éste quería trasladarse a España. En este sentido, Albares ha indicado que trasladó a Edmundo González que "podía seguir en la residencia del embajador español tanto como quisiera", como ya ocurrió en el pasado con el también opositor Leopoldo López, que tras más de un año se trasladó finalmente a España.

