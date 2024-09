Agenda Informativa de EFE Internacional del 10 al 16 de septiembre

Jerusalén/Gaza/Otras capitales.- Seguimiento de la guerra en Gaza y sus repercusiones (cobertura diaria).

Kiev/Moscú/Otras capitales.- Seguimiento de la guerra en Ucrania y sus repercusiones (cobertura diaria).

Martes, 10 de septiembre

Washington.- Primer debate electoral entre la candidata demócrata, Kamala Harris, y el republicano, Donald Trump, para las elecciones del 5 de noviembre.

Manaos (Brasil).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, visita este martes zonas afectadas por la extrema sequía en la Amazonía y se reúne con alcaldes de la región para tomar medidas al respecto, en la ciudad de Manaos.

Barranquilla (Colombia).- Audiencia del caso de Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente colombiano, Gustavo Petro, procesado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Lima.- La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) celebra la ceremonia de traspaso de su Presidencia pro tempore del bloque, durante su LVI Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores Ampliado.

Phoenix (EE.UU.).- Mitin del candidato demócrata a vicepresidente, Tim Walz, en Phoenix (Arizona).

Ciudad de México.- Los trabajadores del Poder Judicial, estudiantes de Derecho y asociaciones arrecian sus protestas en la víspera de que el Senado vote la reforma para que haya elecciones populares para jueces y la Suprema Corte.

Bogotá.- Global Witness publica su informe mundial sobre asesinatos de líderes sociales en el que Colombia vuelve a ocupar el primer lugar en la lista.

Nueva York (EE.UU.).- Clausura del 78 periodo de sesiones de la Asamblea General (por la mañana) y apertura del 79 periodo (por la tarde).

Washington.- Rueda de prensa del portavoz del Pentágono, general de brigada Pat Ryder.

Nueva York (EE.UU.).- El boom de la inteligencia artificial (IA) generativa ha hecho que sea difícil para el oído humano distinguir entre una canción creada por un ser humano y otra por una máquina, esta nueva faceta del mundo musical genera nuevos retos para la industria, así como diversas estrategias comerciales.

Buenos Aires.- El director de cine Adolfo Aristarain, creador de filmes como 'Un lugar en el mundo' o 'Martín (Hache)', concede una entrevista a la Agencia EFE con motivo de la próxima entrega de la Medalla de Oro de la Academia del Cine español.

Toronto (Canadá).- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), estrena en el programa de Galas el drama histórico 'William Tell', sobre el héroe suizo medieval Guillermo Tell, y 'The Friend', con Bill Murray y Naomi Watts.

Santo Domingo.- La soprano Serena Sáenz y el guitarrista clásico Pablo Sáinz-Villegas presentan en Santo Domingo el recital Romance Español.

Shanghái (China).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que realiza una visita oficial a China desde el día 8, inaugura la sede del Instituto Cervantes en Shanghái.

Londres.- Visita del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, al Reino Unido, donde se reunirá con su homólogo británico, David Lammy, para abordar diversos asuntos, entre ellos la situación en Oriente Medio.

Aviñón (Francia).- Dominique Pélicot, acusado de drogar a su mujer para que la violaran desconocidos, declara en el juicio que se sigue contra él y contra otros 51 acusados, en un proceso inédito debido a las peculiaridades del caso.

El Cairo.- El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se reunirá este martes con el ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, y realizarán una rueda de prensa conjunta.

El Cairo.- Los ministros de Exteriores de la Liga Árabe abordan los últimos desarrollos de la guerra en Gaza en una reunión a la que tiene previsto acudir el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell.

Dili.- El papa celebra misa en la explanada de Tasitolu para los católicos del país, que son el 35 % de la población de Timor Oriental.

Amán.- El reino de Jordania celebra elecciones parlamentarias con la presencia de una misión de observación electoral de la Unión Europea.

París.- El Consejo de Europa organiza una segunda conferencia internacional sobre el tráfico de migrantes.

Londres.- La organización no gubernamental Global Witness publica su último informe anual sobre asesinatos de defensores de la tierra y del medio ambiente en todo el mundo.

Berlín.- El canciller alemán, Olaf Scholz, asiste a la celebración por el 75 aniversario de la constitución del Parlamento alemán.

Berlín.- La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, conversa con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, en un evento organizado con motivo de la Conferencia de Embajadores.

París.- El Museo del Hombre de París presenta una exposición sobre la conocida serie de cómics Silex and the City, que también se ha adaptado a la televisión y al cine.

Londres.- El autor especializado en realeza Robert Jobson habla con la prensa de un libro recientemente publicado sobre la princesa de Gales, Catalina, una nueva biografía en al que cuenta cómo ésta ha llegado a ser la mujer que es hoy.

París.- El Centro Pompidou de París presenta una exposición monográfica, la primera de gran envergadura en Europa, sobre la obra de la fotógrafa estadounidense Barbara Crane.

Viena.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica su informe mensual.

Viena.- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) celebra la Junta de Gobernadores.

Shanghái (China).- La Administración General de Aduanas de China divulga los datos de agosto del comercio entre el país asiático y el resto del mundo.

Berlín.- La oficina de estadística Destatis publica los datos definitivos sobre la inflación de agosto en Alemania.

Ginebra (Suiza).- ONU Comercio, la agencia de Naciones Unidas especializada en el comercio y el desarrollo, presenta un informe sobre la economía en los territorios palestinos ocupados.

Londres.- La Oficina nacional de estadísticas de Reino Unido divulga la tasa del desempleo del mes de agosto.

Riad.- Arabia Saudí acoge una Cumbre de Inteligencia Artificial (IA) con más de 300 especialistas y expertos de 100 países.

Nueva York (EE.UU.).- Microsoft y Crowdstrike celebran un evento de ciberseguridad tras el apagón global provocado en julio por un fallo de actualización de un software antivirus en el sistema operativo Windows.

Río de Janeiro (Brasil).- El Gobierno divulga la tasa de inflación de Brasil en agosto.

Miércoles, 11 de septiembre

Nueva York (EE.UU.).- Ceremonia de conmemoración por el aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Se prevé que durante el día asistan los candidatos presidenciales Donald Trump y Kamala Harris a presentar sus respetos.

Nueva York (EE.UU.).- Entrevista con el secretario general de la ONU, António Guterres, en vísperas de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General.

Foz de Iguazú (Brasil).- Brasil organiza el 5 Encuentro de Líderes de las Economías Espaciales del G20, en el que participan ministros de los miembros del G20 y de los países asociados al grupo que cuentan con programa espacial. (Hasta el 13 de septiembre).

Santiago.- Chile conmemora el 51° aniversario del golpe de Estado que derrocó al socialista Salvador Allende y que dio inicio a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Lima.- La Justicia peruana evalúa en una audiencia si se ha vencido el plazo de la investigación por el denominado "Rolexgate", abierto a la presidenta Dina Boluarte tras lucir relojes de lujo sin haberlos declarado.

Bogotá.- Conferencia de prensa de Human Rights Watch y el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario sobre la crisis en Venezuela y su potencial impacto en la migración regional.

Santiago.- Sobre la comuna rural de Paine, en la periferia capitalina, pesa el “triste récord”, como reconocen sus vecinos, de tener la mayor proporción de detenidos desaparecidos y ejecutados durante la dictadura chilena por habitante: son 70 hombres, la mayoría campesinos que participaron en la Reforma Agraria impulsada por el gobierno del socialista Salvador Allende.

Ciudad de México.- El Senado mexicano vota entre las inéditas protestas de los jueces la reforma judicial del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que haya elecciones populares de todos los juzgadores, aunque a la alianza del oficialismo le falta un voto para avalar la iniciativa constitucional.

Quito.- Una caravana conmemora el segundo aniversario del feminicidio de la abogada María Belén Bernal.

Nueva York (EE.UU.).- Entrega de los premios de videos musicales MTV (MTV Video Music Awards).

Bogotá.- Presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Biodiversidad y Cambio Climático sobre la Amazonía, el uso de plásticos, la alimentación y su impacto en la naturaleza y el papel de los jóvenes.

Ciudad de Guatemala.- Un grupo de cineastas independientes de Guatemala prepara una exposición de 10 cortometrajes producidos en el país centroamericano sobre diferentes temas sociales a divulgarse el próximo 13 de septiembre.

Toronto (Canadá).- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) estrena en el programa de Galas el documental 'Will & Harper', protagonizado por Will Ferrell y Harper Steele, y el último largometraje del director canadiense David Cronenberg, 'The Shrouds'.

Bogotá.- Organizaciones sociales y ONG entregan el Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia, que reconoce al defensor(a) del año.

Nueva York (EE.UU.).- Presentación de la "Cumbre del Futuro" que se celebrará en Nueva York el 22 y 23 de septiembre como preámbulo a la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU.

Shanghái (China).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, termina su visita oficial a China

Dili/Singapur.- El papa se despide de Timor Oriental con un encuentro con los jóvenes del país en el “Centro de Convenções” y posteriormente volará hacia Singapur.

Roma.- Los ministros de Trabajo del grupo de las siete democracias más avanzadas del planeta (G7) se reúnen, bajo la Presidencia italiana, en la isla de Cerdeña (sur de Italia) del 11 al 13 de septiembre.

Teherán.- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, viajará este miércoles a Irak para reunirse con altos oficiales de ese país, en la que será su primer visita oficial internacional desde que tomó posesión de la presidencia.

Riad.- Continúa la Cumbre de Inteligencia Artificial (IA) en Arabia Saudí.

Lisboa.- La procuradora general de Portugal, Lucilia Gago, fiscal del caso que hizo dimitir al ahora ex primer ministro luso António Costa, comparece ante una comisión del Parlamento luso para dar explicaciones sobre su labor.

París.- El Tribunal de Apelación de París se pronuncia sobre la entrega a España de la etarra Ainhoa Múgica Goñi por su responsabilidad en tres atentados mortales en 2000, 2001 y 2002 como responsable del aparato militar en esa época.

París.- El Tribunal de Apelación de París se pronuncia sobre la entrega a España del etarra Félix Ignacio Esparza Luri por su responsabilidad como jefe de la logística en el atentado mortal contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante) en 2002.

Moscú.- Rusia lanza desde el cosmódromo de Baikonur la nave espacial Soyuz MS-26 rumbo a la Estación Espacial Internacional.

Londres.- La National Gallery de Londres presenta 'Van Gogh: Poets and Lovers', una exhibición única del pintor neerlandés, con motivo de su bicentenario, que estará disponible al público del 14 de septiembre al 19 de enero de 2025.

París.- La OCDE publica las tasas del desempleo de sus países miembros y del conjunto de la organización.

Fráncfort.- Alemania coloca deuda a 10 años por volumen de 4.500 millones de euros

Londres.- La Oficina nacional de estadísticas divulga el PIB británico correspondiente al mes de julio.

Buenos Aires.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica el índice de precios al consumidor correspondientes a agosto.

Washington.- La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publica los datos de inflación de Estados Unidos correspondientes a agosto.

Río de Janeiro (Brasil).- El Gobierno divulga el crecimiento del sector servicios de Brasil en julio.

Lima.- El viceministro de Asuntos de América y Europa de Indonesia, Umar Hadi, y el embajador de ese país asiático en Perú, Ricky Suhendar, participan en la inauguración de la Feria y Foro de Negocios entre Indonesia y América Latina y el Caribe (INA-LAC).

Sao Paulo (Brasil).- Expertos de Google ofrecen este miércoles una conferencia sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudar a las empresas a obtener mejores resultados en el próximo Black Friday.

Jueves, 12 de septiembre

Washington.- Discurso del presidente estadounidense, Joe Biden, en conmemoración del 30 aniversario de la Ley contra la Violencia contra las Mujeres.

Quito.- Simpatizantes de Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa (2007-2017), realizan plantones para exigir su libertad.

Buenos Aires.- La Fiscalía que investiga la denuncia por presunta violencia de género contra el expresidente argentino Alberto Fernández por parte de su expareja, Fabiola Yáñez, toma declaración a Sofia Pacchi, amiga de la ex primera dama y habitual visitante en la Quinta de Olivos (residencia presidencial).

Nueva York (EE.UU.).- Vista judicial previa al nuevo juicio contra Harvey Weinstein por delitos sexuales, con fecha tentativa el 12 de noviembre.

Washington.- Rueda de prensa del portavoz del Pentágono, general de brigada Pat Ryder.

Sao Paulo (Brasil).- El Gobierno brasileño realizará una ceremonia para celebrar el retorno del manto sagrado del pueblo Tupinambá, que Dinamarca devolvió en junio pasado, con la presencia de representantes indígenas.

Toronto (Canadá).- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) estrena en el programa de Galas el documental 'Taking Care of Business', sobre la estrella de rock canadiense Randy Bachman, y el largometraje sudafricano 'Don't Let's Go to the Dogs Tonight".

Nueva York (EE.UU.).- El prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts celebra los Premios Ig Nobel 2024, que honrar los logros irreproducibles en la ciencia y otras áreas del quehacer humano.

Buenos Aires.- El cineasta Adolfo Aristarain recibe la Medalla de Oro de la Academia del Cine español este jueves, durante una ceremonia que será conducida por el actor Leonardo Sbaraglia.

Beirut.- El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, termina en Líbano una gira que inició el pasado domingo en Egipto.

Singapur.- El papa celebra misa en el Estadio Nacional del Singapore Sports Hub para los católicos del país.

Tánger (Marruecos).- El ministro de Transporte español, Oscar Puente, participa en una reunión bilateral hispano-marroquí de dos días en Tánger.

Tokio.- Comienza la campaña para la las primarias de la formación gobernante en Japón, el conservador Partido Liberal Democrático, en las que se elegirá al sucesor al frente del Ejecutivo nipón de Fumio Kishida.

Berlín.- El primer ministro polaco, Donald Tusk, y la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani-Sadriu, reciben el M100 Media Award en Potsdam (Alemania).

Lisboa.- Los ministros de Cultura de España, Ernest Urtasun, y Portugal, Dalila Rodrigues, inauguran el festival bienal de cultura española Mostra Espanha 2024.

París.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo.

París.- Se publican las cifras trimestrales de crecimiento del G20 y de sus miembros.

Fráncfort (Alemania).- Reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y rueda de prensa de su presidenta, Christine Lagarde.

Galápagos (Ecuador).- El vigésimo cuarto Foro Ecuatoriano de Inclusión Financiera comienza con las Islas Galápagos como sede para abordar los desafíos del sector.

Washington.- Rueda de prensa con la portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack.

Lima.- El directorio del Banco Central de Reserva del Perú anuncia su decisión sobre la tasa de interés de referencia de septiembre, de acuerdo a su programa monetario.

Río de Janeiro (Brasil).- El Gobierno divulga el crecimiento de las ventas comerciales de Brasil en julio.

Río de Janeiro (Brasil).- El Gobierno brasileño divulga su nueva proyección para la cosecha agrícola de 2024.

Caracas.- La Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV) explica el impacto de la suspensión temporal de los vuelos comerciales con Panamá, República Dominicana y Perú.

Cuiabá (Brasil).- Reunión ministerial del G20 del grupo de trabajo de Agricultura. (Hasta el 13 de septiembre).

Viernes, 13 de septiembre

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibe al primer ministro británico, Keir Starmer, para hablar del apoyo a Ucrania o del acuerdo para un alto el fuego en Gaza.

Nueva York (EE.UU.).- Comienza el juicio contra Ian McKeever por maltrato animal.

Toronto (Canadá).- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) estrena en el programa de Galas el film estadounidense 'Oh, Canada', con Richard Gere y Uma Thurman, y el largometraje indio 'Superboys of Malegaon'.

Río de Janeiro (Brasil).- Se lleva acabo en el Parque Olímpico de Río de Janeiro la décima edición del Rock in Rio. (Hasta el 22 de septiembre).

Singapur.- El papa visita a un grupo de ancianos y enfermos en la Casa Santa Teresa y se reúne con los jóvenes católicos del país en el “Colegio Católico Junior” antes de regresar a Roma.

Berlín.- El canciller alemán, Olaf Scholz, recibe al presidente de Kenia, William Ruto, con el que está prevista la firma de un acuerdo migratorio.

Kinsasa.- Un tribunal militar de la República Democrática del Congo (RDC) emite su veredicto sobre del caso del fallido golpe de Estado del pasado 19 de mayo, del que están acusados unas cincuenta personas, incluidos tres estadounidenses.

Moscú.- El Consejo de Directores del Banco Central de Rusia se reúne para estudiar si modifica o no el tipo de interés tras subirlo dos puntos en julio.

París.- Se publican los datos definitivos de la inflación de agosto en Francia.

Bruselas.- Eurostat publica datos de la producción industrial en la UE de julio.

Nueva York (EE.UU.).- Fecha límite para la entrega de mociones en la demanda de la farmaceútica Grifols contra el fondo Gotham City en Nueva York.

Brasilia.- El Banco Central brasileño divulga el crecimiento en julio de la actividad económica de Brasil (IBC-Br).

Sábado, 14 de septiembre

Bogotá.- Se celebra el Festival Cordillera. (Hasta el 15 de septiembre).

Toronto (Canadá).- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) estrena en el programa de Galas el filme con el que se cierra la 49 edición de la muestra, 'The Deb', la opera prima de la actriz australiana Rebel Wilson.

Roma.- Se celebra una nueva audiencia en la ciudad italiana de Palermo del proceso judicial contra el líder de la fuerza ultraderechista Liga, Matteo Salvini, imputado por bloquear el barco de la ONG Open Arms con cientos de migrantes a bordo durante 20 días en 2019.

París.- El coreógrafo y bailarín español Rubén Molina presenta en el Museo Picasso de París un espectáculo inspirado en el pintor malagueño dentro del festival Les Traversées du Marais 2024.

Shanghái.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de agosto de la producción industrial, así como otros indicadores clave como las ventas minoristas o la inversión en activos fijos.

Maceió (Brasil).- Reunión ministerial del G20 del grupo de trabajo de Economía Digital.

Domingo, 15 de septiembre

San Salvador.- Organizaciones sociales, miembros de la oposición y activistas de derechos humanos marchan contra diversas decisiones del Gobierno de Nayib Bukele y para exigir transparencia, rendición de cuentas y la liberación de inocentes detenidos en el contexto del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.

Los Ángeles (EE.UU.).- La Academia de la Televisión de EE.UU. celebra la 76 edición de los premios Emmy.

Quito.- El Congreso Eucarístico Internacional concluye con una misa campal en el Parque Bicentenario de Quito presidida por el arzobispo emérito de Caracas, Baltazar Porras, en calidad de delegado pontificio del papa Francisco.

Toronto (Canadá).- Concluye el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

Miami (EE.UU.).- La organización Miss Universo corona a Miss Cuba.

Nueva York (EE.UU.).- El Museo de Broadway abre una muestra sobre artistas latinos para celebrar el Mes de la Herencia Hispana.

Lunes, 16 de septiembre

Nueva York (EE.UU.).- El Consejo de Seguridad de la ONU debate de nuevo la guerra en Gaza.

Nueva York (EE.UU.).- El juez Juan Merchan responde a una moción para anular la condena de Donald Trump en el caso penal de Nueva York en la que sus abogados refieren al fallo sobre inmunidad presidencial del Supremo de EE.UU.

Washington.- Presentación de la exposición 'Suchitra Mattai: Myth from Matter. (Hasta el 12 de enero de 2025).

Moscú.- El canciller alemán, Olaf Scholz, llega a Kazajistán en una visita de dos días.

Londres.- El expresentador estrella de la BBC Huw Edwards comparece ante un tribunal londinense para ser sentenciado por tres cargos de acceder a imágenes indecentes de menores.

Toulouse (Francia).- Comienza el Cartoon Forum, el mayor evento europeo de la industria de las series de animación.

Fráncfort (Alemania).- Alemania coloca deuda a seis y doce meses por valor de 3.000 millones

Bruselas.- Eurostat publica datos sobre el comercio internacional de bienes de la UE de julio.

Bogotá.- El Gobierno colombiano divulga el resultado del Índice de Producción Industrial correspondiente a julio de 2024. EFE

