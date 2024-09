Sofía Cristo deja en manos de Dios una posible reconciliación con su hermano

Hace unos días, Bárbara Rey sorprendía a todos sus seguidores compartiendo una fotografía con su hijo, Ángel Cristo Jr., en su perfil de Instagram que provocaba un revuelo por redes sociales al especularse sobre una posible reconciliación con él después de estos meses de distanciamiento. Nada más lejos de la realidad. Hemos hablado con Sofía Cristo y nos ha confesado que esa publicación no es una forma de calmar las aguas, solo es "recordar un momento bonito, vital, que lo ha sabido y que se ha contado una historia que no corresponde con la realidad, ¿no? como que hemos sido dos niños víctimas del maltrato de una madre que no ha existido. Entonces, simplemente eso". La dj nos explicaba que su madre se puso en contacto con ella tras subir esa imagen y le dijo "'espero que no te moleste que he subido una foto con tu hermano'" y ella ni siquiera había visto todavía la imagen, pero "a mí me da igual, a mí yo la respeto, no la juzgo y cada uno tiene su manera de hacer las cosas". Además, Sofía dejaba claro que "las demandas siguen adelante y ya lo iréis viendo según vaya pasando el tiempo" y comentaba que aunque "la gente pensaba que íbamos a sentarnos a hablar y no lo hemos hecho". Eso sí, nos comentaba que todavía no le ha llegado ninguna notificación por parte de Ángel Cristo ni Ana Herminia: "Yo no sé nada de ellos. No sé nada, absolutamente nada de nada. Y me imagino que si en algún momento llego a saber alguna cosa de ellos, será a través de mis abogadas, y de los suyos, que me imagino que tendrán". En cuanto a cómo se encuentra su madre en estos momentos, nos desvelaba que "está bien, es verdad que tiene sus subidas y bajadas normales y evidentes, como todo el mundo, y encima con los mazazos que ha sufrido en esta última época, pero yo la veo en un momento que está bastante entera, que ha hecho mucho por estar bien". Además, no dudaba en poner a su madre en e lugar que le corresponde asegurando que "me lo ha puesto bastante fácil porque yo creo que me ha dado unos valores y una educación impecable no porque la tenga a lo mejor, pero me lo ha puesto fácil y también creo que me ha dado siempre mucho cariño y mucho amor". Intentando pasar página del conflicto que ha tenido con su hermano, Sofía nos confesaba que "me incomoda bastante" pensar en una reconciliación, "pero que sea lo que Dios quiera. O sea, si tiene que recuperarse la relación la recuperará, si no, no. Yo lo que espero es que la justicia haga lo que tiene que hacer, que es justicia, que creo mucho en ella".

