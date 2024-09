Sestina: Fue difícil dejar Fenerbahce, pero es acb, jugar con Pedro y dos años de contrato

Valencia, 8 sep (EFE).- El ala-pívot estadounidense Nate Sestina se mostró muy satisfecho por cómo va su acoplamiento al Valencia Basket y, aunque admitió que fue difícil tomar la decisión de no seguir en el Fenerbahce y no jugar la Euroliga, apuntó que le ha permitido llegar a la acb, jugar para el técnico Pedro Martínez y ganar estabilidad.

"Para mí fue una decisión complicada. Estaba muy a gusto en el Fenerbahce, me encantaba el equipo y estoy muy contento de haber jugado para dos grandes entrenadores (Dimitris Itoudis y Saras Jasikevicius). Pero llegar al Valencia es la oportunidad de abrirme el mercado de la acb, que es la mejor liga doméstica de Europa, y te da la oportunidad de jugar regularmente contra cinco grandes equipos, los grandes nombres", explicó en una entrevista con EFE.

"Estoy muy contento de estar aquí y de poder jugar para Pedro. Además, haber firmado dos temporadas es algo que también me gusta mucho, me da tranquilidad porque estar 'bailando' de un lugar a otro cada año es duro, cambiar de equipo cada temporada, acoplarte...Eso también marcó la diferencia", admitió Sestina, que ahora pasará a jugar la Eurocopa.

El estadounidense conoció a Pedro Martínez hace unos veranos, cuando el ahora técnico del Valencia fue de visita a la Summer League de la NBA, donde un compañero le habló de la manera en la que hace jugar a sus equipos.

"Cuando lo conocí en Sacramento yo estaba con Frankie Ferrari, que había jugado para él en Manresa y me contó que sus equipos juegan rápido, con muchos contraataques y que en sus ataques hay muchos triples y bandejas, bandejas y triples. Y eso es como está siendo ahora. Tienes que estar en buena forma, debes cuidarte, recuperarte bien. Los primeros días de pretemporada fueron bastante duros pero ahora todo el mundo ya está en muy buena forma y podemos jugar ya de esta manera", apuntó.

"Quiere bandejas, tiros de tres y mucho ritmo. Adelante, adelante, adelante. Me tengo que acostumbrar a eso porque es lo que la acb. Tengo que cuidarme, es una temporada larga con muchos partidos y ya me han dicho que en la acb es muy difícil, no hay días libres, puedes jugar contra un equipo de abajo y perder. De hecho, son los partidos en los que debemos estar más concentrados. Ellos pueden estar una semana preparando el partido y nosotros llegar de jugar en la Eurocopa", recordó.

Sestina dijo que se ha puesto como reto "mantener la concentración" tanto pese al elevado número de partidos que deberá disputar como dentro de los propios encuentros. "En los últimos tres años he trabajado con un psicólogo deportivo y he mejorado mucho en la capacidad de conectarme en cada partido", explicó.

"Quiero jugar mi mejor baloncesto, no crecerme ni venirme abajo si fallo algunos tiros, ser duro en defensa aunque haya fallado y estar ya en la próxima jugada", añadió.

Tras casi un mes en Valencia, el jugador se mostró satisfecho de su proceso de adaptación. "Me siento bien, el primer par de días sirvió para acoplarme, acostumbrarme a todo, incluso a conducir por la ciudad, saber llegar al pabellón o encontrar buenos restaurantes para comer", relató.

"Con el equipo la transición ha sido fácil, hay jugadores que han competido a alto nivel y eso facilita las cosas. Vengo de un equipo con grandes jugadores y que competía a alto nivel y ese es también nuestro objetivo aquí. Ser mejores cada día y jugar un buen baloncesto. Desde el primer días los jugadores estábamos preparados y ha sido más una cuestión de acoplarnos a Pedro y al resto de entrenadores", especificó.

Sestina admitió que hay un grupo de jugadores que se conocen más en la pista entre ellos. "Después de dos o tres años juntos, saben lo que van a hacer, yo tengo que aprender cuándo van a cortar, cuándo van a pasar o a hacer una puerta atrás. Pero estamos estableciendo una gran relación fuera de la pista y creo que eso va ayudar", adelantó.

El estadounidense afirmó que el listón de la temporada no puede estar en un determinado número de victorias. "Estaré contento si al final de la temporada jugamos el mejor baloncesto que este equipo puede dar. Las temporadas tienen altibajos, el equipo ganará y perderá. No podemos poner el objetivo en un número concreto de victorias y derrotas. Puedes perder tus primeros ocho partidos y luego ganar el resto cuando todo el mundo estaba de los nervios. Hemos de progresar y llegar al final con nuestro mejor juego", afirmó.

Además, el norteamericano se mostró encantado de vivir en Valencia. "El tiempo y la gente son increíbles y estoy ya intentando mejorar mi español. Me gusta jugar al golf en mis días libres y poder hacerlo sin preocuparte de si va a llover o no es maravilloso. El sol me ayuda a recuperarme y vengo de sitios donde casi siempre estaba nublado. Es un gran cambio. Estoy deseando que venga a verme mi familia, les va a encantar", auguró. EFE

nhp/jpd