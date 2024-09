Miguel Carballeda confirma que no se presentará a la reelección como presidente del Comité Paralímpico Español

El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, confirmó este domingo que no se va a presentar a un nuevo mandato al frente del organismo, del que se marcha "orgulloso" y tras conseguir "muchísimas cosas". "El 24 de octubre hay elecciones a la presidencia, pero yo ya lo dejo tras 20 años. Lo hago orgulloso, se han conseguido muchísimas cosas, la última la de igualar los premios olímpicos y paralímpicos. Me he pasado la vida pidiendo y le pido a José Manuel (Rodríguez Uribes, presidente del CSD) que el proyecto 'Team España' lo mejore y que premie también a los ocho mejores paralímpicos (ahora es sólo a los tres)", indicó Carballeda durante la rueda de prensa de balance de la actuación en Paris 2024. El gallego se mostró "encantado de estos 20 años" y "orgulloso" de su equipo, en especial de "este tío", en referencia a su director gerente, Alberto Jofre, "el que más sabe de deporte paralímpico de este país", y deseó que el vicepresidente Alberto Durán sea elegido "por mayoría" para que el comité "siga creciendo y los deportistas sigan teniendo la mayor atención y crezca la familia". "Si es posible, con más patrocinadores para que podamos hacer más cosas", deseó. "Dices que has pedido muchas cosas, pero creo que has dado más de lo que has pedido, en todos los sentidos. Aquí en París has tenido buen sentido, inteligencia, sensibilidad, sentido del humor, trabajo y entrega, puedes estar orgulloso de extraordinario trabajo de estos 20 años que han puesto al deporte paralímpico claramente en el lugar que merece", le replicó Rodríguez Uribes. El dirigente recordó que "aunque queda mucho por hacer", si se "echa la vista atrás y mira ahora como está la familia paralímpica es un trabajo que más allá del talento", considera que "hay que reconocer el trabajo a Miguel y su equipo". "El CPE que siempre nos va a tener a su lado", sentenció.

