Joseba Arguiñano nos habla del tonteo quetuvo con Alba Carrillo en 'Bake Off: famososal horno'

En la primera temporada de 'Bake Off: famosos al horno' fue muy comentado el tonteo que hubo entre Alba Carrillo y Joseba Arguiñano, aunque parece que todo fue fruto de una relación de amistad que surgió en el concurso. "Joseba, aquí tienes una mujer para toda la vida. Bueno, no le preguntes a Fernando Verdasco. Solo para un año" le dijo Alba al cocinero en el concurso, refiriéndose a lo que duró su matrimonio con Feliciano López. Además, la modelo aseguró que le hijo del Arguiñano era "un hombre del norte, de los que me gustan a mí" y su madre, que en ese momento estaba en plató, dio el beneplácito para que ambos comenzaran a conocerse. Sin embargo, hemos hablado con Joseba en el FesTVal de Vitoria y nos ha confesado que nada de lo que se dio a entender era verdad: "No, no, Alba... ya sabéis, la tele es la tele y los realities más todavía, ya sabéis". El cocinero nos explicó que se conocieron en el talent de reposteria y nos confesó que Alba que es "una persona maravillosa, nos lo pasamos muy bien y como llevaba la chorrada de sus hijos, pues llegó el sobrino, pues con la misma chorrada seguimos y nos echamos una risa". El cocinero, que vive enamorado de su mujer, nos desveló que para conquistar a una mujer "hay que currárselo", explicándonos que él a la suya le preparó "unas berenjenas rellenas, con una bechamel por encima, un quesito gratinado". Por último, Joseba nos aseguró que no le dio importancia a los titulares que le denominan 'el hijo buenorro de Arguiñano' porque "lo vivimos de risa, la verdad, es que no es algo nuevo, entre comillas, para nosotros, en casa hemos tenido muchos titulares y muchas historias y la verdad es que no te voy a decir que lo llevo mascao, la verdad que me está sorprendiendo todo esto, pero bueno, disfrutando, intentando hacer lo que sé y nada, animar a la gente, que guise, que dé buenos alimentos a la familia y nada, y seguir disfrutando".

