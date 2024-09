Isabel Pantoja y Shaila Dúrcal se unen en Valencia para cantar 'Garlochi'

Isabel Pantoja triunfó en la noche de este sábado, 7 de septiembre, en Valencia. La tonadillera contó con la colaboración de Shaila Dúrcal y juntas protagonizaron uno de los momentazos de la noche encima del escenario. Después de años de especulaciones sobre una posible mala relación entre la reina de la copla y Rocío Dúrcal, se zanjan los rumores con esta colaboración, pero sobre todo con los mensajes de cariño que ambas se mandaron antes de interpretar 'Garlochi'. "Esta noche es muy especial para mí. De verdad, de verdad, de verdad. Aparte de que estoy en Valencia, que estoy con mi gente, mis seres queridos, todos los que están dentro son queridos, pero alguien muy especial va a compartir el escenario conmigo esta noche va a compartir, yo quiero que la acojáis con el mismo respeto, admiración, cariño y fan que yo fui y sigo siendo de su madre, de una estrella como fue Rocío Dúrcal, para mí es un honor presentaros y que comparta escenario conmigo y esta noche de su hija ¡Shaila Dúrcal!" anunció la Pantoja. Tras esta presentación, Shaila apareció en el escenario y expresó su orgullo: "¡Muy buenas noches Valencia! ¡Buenas noches amores! Para mí es maravilloso, es un placer poder estar aquí en la noche, es un sueño hecho realidad poder estar al lado de esta pedazo de mujer, de artista!". Muy emocionada, la hija pequeña de Rocío Dúrcal no podía reprimir las lágrimas e Isabel le arropaba comentando: "No, mi amor, porque mamá nos está viendo seguro" y, para zanjar todas esas especulaciones, aseguró: "A tu mamá la amaba y la sigo amando". Y como no podía ser de otra manera, las últimas palabras de este bonito encuentro las tuvo Isabel: "Shaila, que tiene el arte más grande del mundo, porque fíjate tú quién la parió y su padre también, buenísimo, buenísimo y guapísimo", comentó recordando a Antonio Morales. Lo que nadie se esperaba es que para introducir 'Garlochi', la tonadillera recordase a su sobrina, Anabel Pantoja, que debido a su embarazo tampoco pudo estar con ella en esta ocasión: "Y bien, esas palmas a compás, ya sabéis, que ese baile de mi Anabel, que es la coreografía de mi Ana, le mandamos un besito con su barriguita y su niña".

Compartir nota: Guardar Nuevo